Лук и овощи резко подорожали: снизится ли цена к Пасхе

Цена лука и овощей существенно выросла в марте. Однако аналитики дают нелестный прогноз и уверены, что цена не снизится до Пасхи.

Лук и овощи подорожали

В марте заметно подорожали овощи борщового набора, констатирует специалист Институт аграрной экономики в комментарии 24 Каналу.

Читайте также Лук по 100 гривен: почему продукт дорожает и когда цена будет еще выше

Капуста белокочанная почти вдвое - до 25,39 гривны за килограмм (+93,8%),

Картофель – до 10,45 (+7,0%).

Также слишком высока и цена на лук репчатый и морковь – 57,88 гривны за килограмм (+67,7) и 46,15 гривны за килограмм (+80,5 %) соответственно.

А вот свекла наоборот подешевела на 13,3% – до 10,38 гривны за килограмм.

Инна Сало Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Рост цен на овощи происходит под влиянием сезонного фактора и Великого поста – в результате повышенного спроса на овощные.

Ситуация с ценой лука

По прогнозным расчетам ученых Института аграрной экономики, тенденция к удорожанию овощей – на 7-10% – сохранится до конца пасхальных праздников.

Из-за оккупации южных регионов и дефицита лука на рынке – продукт резко и существенно подорожал с 30 гривен до 60 за килограмм. Эксперт Олег Пендзин убежден, что цены на лук вырастут еще больше, особенно перед Пасхой, которую отмечают в этом году довольно рано.

Рост будет до июня, когда начнет приходить сухой украинский лук. Но к этому времени мы сможем увидеть лук и по 100 гривен за килограмм,

– прогнозирует он.

, в этом году украинцы будут праздновать Пасху 16 апреля