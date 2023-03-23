Лук по 100 гривен: почему продукт дорожает и когда цена будет еще выше

Розничная цена лука стремительно выросла почти в два раза из-за временной оккупации южных территорий. Однако эксперты прогнозируют, что летом цена лука может составить 100 гривен за килограмм.

Цена лука стремительно выросла

В феврале – марте существенно подорожала, достигнув 50 – 60 гривен за килограмм.

Вместе с тем, еще в январе этого года килограмм стоил около 30 гривен.

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В Украине возник дефицит лука

Эксперт Всемирного банка по развитию плодоовощеводства Оксана Руженкова пояснила, что подорожание вызвано значительным дефицитом продукта на рынке.

Украина временно потеряла Херсонскую область, где выращивалось 80% всего украинского лука. Кроме того, не смогли полноценно собрать урожай Николаевской и Одесской областей. Но главным образом к дефициту привели боевые действия и оккупация Каховки,

– рассказывает она.

Руженкова добавляет, что украинский лук продавали до января 2023 года. Дальше запасы закончились, на рынок поступил импорт и, как следствие, значительное удорожание.

Эксперт Олега Пендзин отмечает, что в этом году из-за дефицита импорта в очень больших объемах начался на два месяца раньше. Ведь раньше Украина ежегодно покупала лук в конце марта или начале апреля.

Цена лука вырастет до 100 гривен

Пендзин также убежден, что цены на лук вырастут еще больше, особенно перед Пасхой, которую отмечают в этом году довольно рано.

Рост будет до июня, когда начнет приходить сухой украинский лук. Но к этому времени мы сможем увидеть лук и по 100 гривен за килограмм,

– прогнозирует он.

, в этом году украинцы будут праздновать Пасху 16 апреля