Ценопад валют: доллар в обменниках существеннее всего подешевел
8 августа 2024, 10:10Читати новину українською
Спад стоимости валют продолжается. За последние сутки цена евро и доллара при покупке и продаже потеряла больше всего в обменниках. В банках и на черном рынке тоже происходят изменения.
Курс валют в банках
- По состоянию на 8 августа, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 40,85 гривны (-5 копеек против 7 августа) и продажа – по 41,30 гривны (-7 копеек).
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- Покупка евро происходит по 44,60 гривны (-10 копеек), а продажа – по 45,20 гривны (-5 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно по 41,13 гривны (-8 копеек), а продать – по 41,25 гривны (-5 копеек).
- Покупка евро по 44,90 гривны (-7 копеек), а продажа по 45,15 гривны (-2 копейки).
Курс в обменниках
- Доллары покупают обменники по 40,60 гривны (-21 копейка), а продают – по 41,20 гривны (-9 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 44,53 гривны (-19 копеек), а продают – по 45,20 гривны (-3 копейки).
Прогноз курса на этой неделе
Для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что на этой неделе возможно продолжение тенденции на умеренный рост курса.
Эффект повышенного спроса на валюту в начале месяца окончательно не исчерпан.
В то же время Золотько прогнозирует, что к середине недели произойдет определенная стабилизация и даже укрепление гривны.
Поэтому, доллар на наличном рынке может колебаться на этой неделе в пределах 41,30 – 41, 80 гривен за доллар.