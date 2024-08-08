Ценопад валют: доллар в обменниках существеннее всего подешевел

Спад стоимости валют продолжается. За последние сутки цена евро и доллара при покупке и продаже потеряла больше всего в обменниках. В банках и на черном рынке тоже происходят изменения.

Курс валют в банках

По состоянию на 8 августа, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 40,85 гривны (-5 копеек против 7 августа) и продажа – по 41,30 гривны (-7 копеек).

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Покупка евро происходит по 44,60 гривны (-10 копеек), а продажа – по 45,20 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно по 41,13 гривны (-8 копеек), а продать – по 41,25 гривны (-5 копеек).

(-8 копеек), а продать – по (-5 копеек). Покупка евро по 44,90 гривны (-7 копеек), а продажа по 45,15 гривны (-2 копейки).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 40,60 гривны (-21 копейка), а продают – по 41,20 гривны (-9 копеек), по данным finance.ua.

(-21 копейка), а продают – по (-9 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 44,53 гривны (-19 копеек), а продают – по 45,20 гривны (-3 копейки).

Прогноз курса на этой неделе

Для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что на этой неделе возможно продолжение тенденции на умеренный рост курса.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Эффект повышенного спроса на валюту в начале месяца окончательно не исчерпан.

В то же время Золотько прогнозирует, что к середине недели произойдет определенная стабилизация и даже укрепление гривны.

Поэтому, доллар на наличном рынке может колебаться на этой неделе в пределах 41,30 – 41, 80 гривен за доллар.