Цена гречки в Украине может упасть: когда и на сколько

Перерабатывающие предприятия Украины начали получать новый урожай гречки. Поэтому цена на нее может снизиться.

Об этом заявил директор Департамента аграрного развития Минагрополитики Игорь Виштак. По его словам, стоимость гречки может снизиться до 60-70 гривен за килограмм.

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Сколько гречки собрали аграрии и в чем причина задержек

Игорь Виштак рассказал, что на 18 октября аграрии собрали 120 тысяч тонн гречки. Больше всего зерна намолотили аграрии Сумщины – 15,5 тысячи тонн. Далее следуют Житомирщина и Хмельнитчина, где аграрии собрали по 15,2 тысяч тонн гречки.

Однако чиновник отметил, что есть проблемы со сбором урожая в прифронтовых зонах. В частности, из-за безопасности работников и разрушенной инфраструктуры. В то же время, по прогнозам Минагрополитики, в этом сезоне Украина должна собрать 150 тысяч тонн гречки.

Сейчас в перерабатывающие предприятия поступает гречка с нового урожая. Есть перспективы, что цена снизится до 60-70 гривен за килограмм,

– отметил Виштак.

Также директор Департамента аграрного развития Минагрополитики пояснил, что сбор урожая поздних зерновых групп задержался из-за 2 недель дождей в сентябре.

Кроме того, Виштак отметил, что по итогам урожая этого года в Украине будет полностью обеспечена внутренняя потребность в зерновых, масличных и сахаре. Кроме того, будет сохранен мощный экспортный потенциал.

Следует отметить, что стоимость гречки в Украине в среднем составляет 80 гривен за килограмм. В отдельных магазинах можно найти крупу по цене более 70 гривен.