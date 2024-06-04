После света – вода и газ: будут ли дорожать другие тарифы в этом году

С июня для бытовых потребителей электроэнергия стоит дороже. После повышения тарифа на свет бытует мнение о том, что цены на воду и особенно газ также стоит изменить. В то же время соответствующих решений по повышению таких тарифов нет.

Почему после тарифа на свет вырастет и тариф на газ

Эксперт Святослав Павлюк в разговоре с 24 Каналом заметил, что после новостей о повышении тарифа на электроэнергию, стоит ожидать роста цен и на газ.

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По словам эксперта ситуация с повышением тарифов достигла своей кульминационной точки. Государство через различные механизмы, а именно ВСО (возложение специальных обязанностей), "повымывало" все оборотные деньги с Энергоатома, "Нафтогаза", Укрэнерго и других компаний.

Что такое ВСО Это возложение специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии.

По словам Павлюка, в Украине уровень потребления упал на 40% от начала полномасштабного вторжения. Вероятно, даже больше.

Святослав Павлюк Эксперт по вопросам энергоэффективности Мы вошли в ситуацию, когда потребление газа уменьшилось до уровня того объема, который добывают в Украине. И это не является заслугой бурильщиков, которые начали добывать больше газа. Это обстоятельства разрушения городов и промышленности.

Именно поэтому Украина перестала зависеть от импорта энергоносителей. Но если сейчас угольную тепловую генерацию, которую обстреливают россияне, заменять распределительной газовой генерацией, тогда это будет означать привлечение дополнительных турбинных машин электрогенерации и другого оборудования. Соответственно, понадобится больше газа, который нужно импортировать.

Это означает, что мы снова "сядем на импорт", что у нас на рынке снова будет дефицит и появится проблема с наличием,

– объясняет Павлюк.

Какой должна быть цена за газ

Святослав Павлюк отмечает, что тариф на газ в Украине должен соответствовать рыночной цене, которая гарантируется паритетом цен с Евросоюзом. На сегодня бизнес в среднем платит где-то до 18 гривен за кубометр газа.

Мы являемся энергозависимой страной, которая импортирует энергоносители. И именно поэтому мы будем зависеть от импортной цены на мировом рынке,

– добавляет эксперт.

Какие сейчас тарифы на газ в Украине

Тариф на газ для предприятий от "Нафтогаза", по состоянию на 1 июня, составляет 15,4 гривны за кубометр.

В то же время цена для предприятий от ООО "Прикарпатэнерготрейд" – уже 17,5 гривны за кубометр.

Цены за коммунальные услуги в Украине не являются низкими, они являются де-факто дотационными. Таким образом, за разницу в ценах кто-то платит.

Сегодняшняя стоимость абсолютно не способствует тому, чтобы мотивировать людей что-то делать, а также не способствует доходам бюджета, которые можно бы переориентировать на энергоэффективность, считает Павлюк.

В то же время как объясняет эксперт, при внедрении повышения тарифов надо позаботиться и о том, чтобы повысилась доступность финансирования различных механизмов энергоэффективности. Это для того, чтобы сократить потребности в тепле.

В масштабах страны это абсолютно проигнорированная часть. Программы энергоэффективности у нас просто настолько мизерные, что их на общем фоне даже не видно,

– замечает Павлюк.

Ждать "обвала" – плохая стратегия

Еще в апреле глава Группы "Нафтогаз" Алексей Чернышов заявил, что цена на газ для домохозяйств останется неизменной как минимум еще на один год. То есть период действия тарифа в 7,96 гривны за кубометр газа продлится до 30 апреля 2025 года включительно.

Однако, по мнению Святослава Павлюка, ситуация с тарифом на газ может повторить недавние события с ценой на свет, когда долги за электроэнергию достигли сотни миллиардов и пришлось вводить новую цену для населения.

Здесь будет та же ситуация, когда оно все не обвалится. У меня такое впечатление, что это плохая стратегия, но уже как есть,

– говорит он.

Сколько будут платить украинцы за свет в течение года

К общей стоимости тарифа на газ добавляется еще стоимость транспортировки, наценка поставщика и стоимость доставки. Цены на эти услуги также могут меняться, а значит, будет расти и общий тариф.

С 1 июня стоимость электроэнергии для бытовых потребителей выросла почти вдвое – с 2,64 гривны до 4,32 гривны за киловатт-час.

Цена будет действовать до 30 апреля 2025 года. После окончания действия срока возможен новый пересмотр тарифа.

Кроме того, еще раньше выросли тарифы на свет для бизнеса:

В мае относительно апреля – где-то на 24 – 26%,

С июня относительно мая – еще на 25% ориентировочно.

Тариф на воду уже вырос с 1 июня

Для небытовых потребителей

Как объясняют в Минэнерго, рыночная стоимость света составляет более 7,5 гривны за киловатт-час. А тариф, который действует в Украине сейчас, позволит провести необходимую ремонтную кампанию на энергообъектах после массовых обстрелов россиян.

В Нацкомиссии Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) сообщили, что с 1 июня для небытовых потребителей тариф на воду вырастет впервые с 2022 года. В то же время для каждого региона вода подорожает по-разному.

Для Киева тариф на водоснабжение вырос примерно на 50%, а водоотведение – на 60%.

Во Львове водоснабжение подорожало на 39%, отвод – на 43%.

Для Харькова тарифы останутся неизменными.

Для бытовых потребителей

Не все водоканалы подчиняются НКРЭКУ. Небольшим предприятиям без лицензии от комиссии тариф устанавливает местная власть.

Стоит добавить, что для бытовых потребителей стоимость воды не вырастет. В 2023 году Нацкомиссия пыталась повысить тарифы. Цены должны были вырасти в среднем на 32%, но решение о таком повышении отменили.

На сегодня цена за один куб воды колеблется по регионам от 24,5 до почти 46 гривен. Население дешевле всего платит за воду на Харьковщине, а дороже всего – на Днепропетровщине и Кировоградщине.