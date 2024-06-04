После света – вода и газ: будут ли дорожать другие тарифы в этом году
С июня для бытовых потребителей электроэнергия стоит дороже. После повышения тарифа на свет бытует мнение о том, что цены на воду и особенно газ также стоит изменить. В то же время соответствующих решений по повышению таких тарифов нет.
Почему после тарифа на свет вырастет и тариф на газ
Эксперт Святослав Павлюк в разговоре с 24 Каналом заметил, что после новостей о повышении тарифа на электроэнергию, стоит ожидать роста цен и на газ.
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По словам эксперта ситуация с повышением тарифов достигла своей кульминационной точки. Государство через различные механизмы, а именно ВСО (возложение специальных обязанностей), "повымывало" все оборотные деньги с Энергоатома, "Нафтогаза", Укрэнерго и других компаний.
Что такое ВСОЭто возложение специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии.
По словам Павлюка, в Украине уровень потребления упал на 40% от начала полномасштабного вторжения. Вероятно, даже больше.
Мы вошли в ситуацию, когда потребление газа уменьшилось до уровня того объема, который добывают в Украине. И это не является заслугой бурильщиков, которые начали добывать больше газа. Это обстоятельства разрушения городов и промышленности.
Именно поэтому Украина перестала зависеть от импорта энергоносителей. Но если сейчас угольную тепловую генерацию, которую обстреливают россияне, заменять распределительной газовой генерацией, тогда это будет означать привлечение дополнительных турбинных машин электрогенерации и другого оборудования. Соответственно, понадобится больше газа, который нужно импортировать.
Это означает, что мы снова "сядем на импорт", что у нас на рынке снова будет дефицит и появится проблема с наличием,
– объясняет Павлюк.
Какой должна быть цена за газ
Святослав Павлюк отмечает, что тариф на газ в Украине должен соответствовать рыночной цене, которая гарантируется паритетом цен с Евросоюзом. На сегодня бизнес в среднем платит где-то до 18 гривен за кубометр газа.
Мы являемся энергозависимой страной, которая импортирует энергоносители. И именно поэтому мы будем зависеть от импортной цены на мировом рынке,
– добавляет эксперт.
Какие сейчас тарифы на газ в Украине
- Тариф на газ для предприятий от "Нафтогаза", по состоянию на 1 июня, составляет 15,4 гривны за кубометр.
- В то же время цена для предприятий от ООО "Прикарпатэнерготрейд" – уже 17,5 гривны за кубометр.
Сегодняшняя стоимость абсолютно не способствует тому, чтобы мотивировать людей что-то делать, а также не способствует доходам бюджета, которые можно бы переориентировать на энергоэффективность, считает Павлюк.
В то же время как объясняет эксперт, при внедрении повышения тарифов надо позаботиться и о том, чтобы повысилась доступность финансирования различных механизмов энергоэффективности. Это для того, чтобы сократить потребности в тепле.
В масштабах страны это абсолютно проигнорированная часть. Программы энергоэффективности у нас просто настолько мизерные, что их на общем фоне даже не видно,
– замечает Павлюк.
Ждать "обвала" – плохая стратегия
Еще в апреле глава Группы "Нафтогаз" Алексей Чернышов заявил, что цена на газ для домохозяйств останется неизменной как минимум еще на один год. То есть период действия тарифа в 7,96 гривны за кубометр газа продлится до 30 апреля 2025 года включительно.
Однако, по мнению Святослава Павлюка, ситуация с тарифом на газ может повторить недавние события с ценой на свет, когда долги за электроэнергию достигли сотни миллиардов и пришлось вводить новую цену для населения.
Здесь будет та же ситуация, когда оно все не обвалится. У меня такое впечатление, что это плохая стратегия, но уже как есть,
– говорит он.
Сколько будут платить украинцы за свет в течение года
С 1 июня стоимость электроэнергии для бытовых потребителей выросла почти вдвое – с 2,64 гривны до 4,32 гривны за киловатт-час.
Цена будет действовать до 30 апреля 2025 года. После окончания действия срока возможен новый пересмотр тарифа.
Кроме того, еще раньше выросли тарифы на свет для бизнеса:
- В мае относительно апреля – где-то на 24 – 26%,
- С июня относительно мая – еще на 25% ориентировочно.
Тариф на воду уже вырос с 1 июня
- Для небытовых потребителей
В Нацкомиссии Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) сообщили, что с 1 июня для небытовых потребителей тариф на воду вырастет впервые с 2022 года. В то же время для каждого региона вода подорожает по-разному.
- Для Киева тариф на водоснабжение вырос примерно на 50%, а водоотведение – на 60%.
- Во Львове водоснабжение подорожало на 39%, отвод – на 43%.
- Для Харькова тарифы останутся неизменными.
- Для бытовых потребителей
Стоит добавить, что для бытовых потребителей стоимость воды не вырастет. В 2023 году Нацкомиссия пыталась повысить тарифы. Цены должны были вырасти в среднем на 32%, но решение о таком повышении отменили.
На сегодня цена за один куб воды колеблется по регионам от 24,5 до почти 46 гривен. Население дешевле всего платит за воду на Харьковщине, а дороже всего – на Днепропетровщине и Кировоградщине.