Бюджет пустеет, нефть дешевеет: как в России набирает обороты экономический кризис

Резервы Фонда национального благосостояния России могут иссякнуть на промежутке до полугода, если на нефть снизятся цены. Об этом еще ранее заявил экс-министр финансов России Михаил Задорнов.

Такие прогнозы были сделаны после того, как ликвидная часть Фонда в начале 2022 года с почти 11 триллионами рублей сократилась до 3,8 триллиона рублей на конец 2024 года.

Интересно, что именно благодаря резервам ФНБ Россия частично компенсировала бюджетные расходы на продолжение войны в Украине. Но на фоне снижения нефтяных доходов этого не происходит. Сейчас Кремль пытается усилить рубль, чтобы компенсировать потери, но ситуация с инфляцией и бюджетным дефицитом только ухудшается.

24 Канал узнавал, почему Фонд национального благосостояния "сдулся" за годы полномасштабной войны, как российский бюджет в 2025 году вырос до рекордных масштабов и что может стать критическим для экономики Кремля уже в этом году.

Как вырос дефицит бюджета России в 2025 году

Во время разговора с 24 Каналом экономист Олег Гетман рассказал, что с 2022 года Россия ежегодно накапливала свою задолженность. Таким образом, дефицит бюджета за 3 года великой войны составил где-то около 10 триллионов рублей.

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Как объясняет Гетман, россияне частично перекрывали его за счет средств из ФНБ, а частично за счет кредитов и заимствований с внутреннего рынка и тому подобное.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Однако такой огромный дефицит в почти 4 триллиона в первые месяцы 2025 года – такого еще не было с начала 2022 года.

Как объясняет Гетман, один из весомых факторов этого – цена на нефть. Сначала ее стоимость была заложена в бюджете России по одной цифре – почти 70 долларов за баррель, но в итогах цена составляла порой и ниже 60 долларов за баррель.

Госдума России еще в декабре 2024 года утвердила федеральный бюджет, где общий дефицит должен был составить 1,17 триллиона рублей. Однако всего за несколько месяцев 2025 года дефицит российского бюджета втрое увеличился от первоначального показателя.

Существенный дефицит российского бюджета часто объясняют так называемыми "авансовыми платежами", которые правительство России делает по государственным контрактам еще до поставки товара или выполнения определенных работ. Таким образом, это якобы увеличивает расходы бюджета в начале года, что временно приводит к дефициту.

Что спровоцировало спад стоимости нефти

В разговоре с 24 Каналом эксперт по международным энергетическим отношениям Михаил Гончар в очередной раз подтверждает, что главными доходами России является продажа нефти. И нисходящая динамика цен на нефть началась еще раньше, чем сейчас.

Михаил Гончар Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Практически в первом квартале текущего года цены на нефть пошли вниз, учитывая ту неопределенность, которую генерировало избрание Трампа на пост президента. Сейчас нисходящая динамика усилилась благодаря тарифным действиям Трампа, потому что усилилась неопределенность уже глобальной экономики. Первые, кто почувствовал это, – основные потребители нефти. К примеру, Китай.

Таким образом, экономическая активность сейчас получает серьезное сдерживание, учитывая непредсказуемость для корпоративных субъектов по всему миру.

А если есть неясность с производством и сбытом продукции, то возникает вопрос: стоит ли покупать много энергоресурсов, прежде всего нефти? При таких обстоятельствах цены на сырье, и не только на нефть, снижаются, объясняет Гончар.

По информации The Wall Street Journal и Tradingeconomics.com, по состоянию на 9 апреля, цены на нефть эталонной марки Brent опустилась до отметки в 60,82 доллара за баррель.

В то же время по состоянию на 8 апреля цена составляла еще 64,84 доллара за баррель. То есть цена за последние сутки опустилась примерно на 4 доллара.

А вот по состоянию на 7 апреля цена на российскую эталонную марку составила 59,29 доллара за баррель. Вполне возможно, что сейчас российская нефть стоит гораздо меньше.

Получит ли Украина выгоду

Михаил Гончар говорит, что то, что сейчас мы наблюдаем, для Украины довольно положительное явление – и как для страны-потребителя, и, конечно, в контексте российской агрессии.

Потому что уменьшение доходов с нефти автоматически означает уменьшение поступлений в бюджет войны. И в Москве по этому поводу уже заволновались,

– резюмирует президент Центра глобалистики.

Впрочем, он замечает, что радоваться пока рано, ведь вопрос скорее не в том, насколько опустится цена на нефть, а в том, как долго она будет держаться на низком уровне. То есть определяющим фактором является средневзвешенная цена на нефть по году.

Например, коридор цены от 60 до 70 долларов за баррель по бренду, к сожалению, вполне приемлем для России. Поэтому сейчас стоит смотреть прежде всего, какой будет реакция стран ОПЕК,

– заключает Михаил Гончар.

Кроме того, в этой ситуации надо выделить именно поведение Саудовской Аравии. Сейчас страна "играет" на увеличение цены на нефть для того, чтобы "взять" большую долю на глобальном нефтяном рынке.

Почему Россия прибегла к ревальвации рубля

Интересно, что ранее Россия компенсировала недопоступления от цены на нефть за счет девальвации рубля, объясняет Гетман.

Он у них был сначала 100 рублей за доллар, потом 107 – 108 рублей за доллар и тому подобное. То есть во время наполнения бюджета была увеличена цифра в рублях при падающих цифрах в долларах,

– резюмирует господин Олег.

Однако сейчас власти решили ревальвировать рубль, и пока неизвестно по каким причинам. Вероятно, это борьба с инфляцией, но и это вряд ли поможет.

Например, по состоянию на 9 апреля, по данным investing.com, курс рубля по отношению к доллару составляет 86,24 рубля. Хотя еще в начале января цена составляла не менее 100 рублей за доллар, а спад происходил постепенно.

Важно! Соответственно, уменьшенные поступления в валюте привели к еще меньшим поступлениям в рублях из-за того, что национальная валюта временно усилилась.

Из-за чего ФНБ пустеет

Известно, что дефицит бюджета России на сегодня составил рекордные 3,8 триллиона рублей, что фактически эквивалентно всему ликвидному остатку Фонда национального благосостояния на сегодня.

Уже 3 года ФНБ России не наполняется, а наоборот – уменьшается, говорит Гетман. С условно 200 миллиардов долларов он уменьшился до около 35 – 40 миллиардов долларов.

Такими темпами его хватит максимум в течение этого года. Даже без дополнительных пошлин на нефть бюджет России будет существенно недополучать, а ФНБ будет в дальнейшем исчерпываться,

– добавляет Олег Гетман.

По такому варианту, Россию в дальнейшем ждет печатание средств, а соответственно – еще большая инфляция, а затем гиперинфляция.

Что известно о Фонде национального благосостояния России В общем сейчас резервы ФНБ используются, чтобы защитить экономику России от последствий войны в Украине. Однако в начале создания он имел другую цель – страховать российскую пенсионную систему. Наполняется Фонд за счет нефтегазовых доходов федерального бюджета.

Как могут упасть российские доходы за нефть

Намерения Дональда Трампа о прекращении огня в Украине могут усилить давление на Москву, а именно – введение новых пошлин на российскую нефть в размере 20 – 50%.

В заявлениях президента США звучат угрозы не только в сторону самой России, но и стран, которые продолжают покупать российскую нефть.

Если мы с Россией не сможем заложить соглашение о прекращении кровопролития в Украине, и если я признаю, что это вина России – а это может быть и не так, – но если я признаю, что это вина России, – я введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, которая поступает из России,

– заявил Дональд 30 марта.

Среди стран, которые могут пострадать, есть крупнейшие импортеры российской нефти – это Китай, Индия и Турция.

Михаил Гончар говорит, что сейчас импорта нефти США из России практически нет. А если он и был, то незначительный. То есть Трамп может вводить хоть 1000% пошлины на российскую нефть, это ничего не даст.

Другое дело, если, скажем, будут применены вторичные санкции к тем, кто покупает российскую нефть. Тогда это серьезно. Хотя такие угрозы уже были, но на фоне всего, что говорит и делает Трамп, пока это не выглядит как то, что может случиться,

– объясняет эксперт Гончар.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в разговоре с 24 Каналом также скептически отнесся к заявлению Трампа. Он объяснил, что слова остаются пока словами.

По мнению эксперта, для российского бюджета критической станет отметка цены за баррель нефти Urals в 40 долларов за баррель.

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Однако если оправдаются все угрозы относительно пошлин на нефть от Трампа, цена российской нефти все равно не сможет упасть до 40 долларов до конца этого года. Дело в том, что на мировом рынке не только российская нефть присутствует.

В прошлом году из анализа Bloomberg известно, что за санкции России удалось заработать на продаже нефти где-то чуть больше, до 9 триллионов рублей.

В издании "Слово и дело" сообщают, что в марте, апреле, июле и октябре прошлого года российский бюджет получил более 1 триллиона от экспорта. В апреле максимальная среднемесячная цена барреля Urals составляла 73,02 доллара, а в сентябре минимальная цена составила 61,65 доллара.

В каком реальном состоянии экономика России

Гетман отмечает, что сегодня состояние экономики России переживает один из важнейших периодов с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Россия "проела" все то, что за предыдущие 20 лет накопила. И у них остался фактически этот последний год,

– подытожил господин Олег.

Хотя центробанк России оставил ключевую ставку (высокая ставка делает кредиты для населения дороже – 24 Канал) в марте на прежнем уровне, но этот уровень до сих пор составляет 21% годовых. К примеру, в Украине учетная ставка на уровне 15,5%.

Как пишет Reuters, только за февраль 2025 года рост промышленного производства в России упал с 2,2% до 0,2%. И аналитики не видят перспектив в этом отношении в среднесрочных прогнозах.

А разведка Великобритании опубликовала отчет в марте, где есть вероятность, что инфляция в России превысит целевой показатель Центрального банка России (ЦБР) в 4% в 2025 году.

Интересно, что высшее политическое руководство России при этом рассказывает на публику, что российская экономика, несмотря на санкции, только усиливается.