Покупка стажа для пенсии: сколько стоит один год стажа

Иногда украинцам не хватает страхового стажа для получения пенсии, поэтому они желают его "докупить". Однако, сейчас придется немало заплатить, чтобы докупить хотя бы один год стажа.

Сколько стоит год стажа

Докупить стаж могут все граждане Украины, достигшие 16-летнего возраста. Это касается как лиц, проживающих за рубежом и планирующих получать пенсию в Украине, так и людей предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсии.

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Также возможность докупить стаж может быть актуальна для лиц с низким уровнем официального дохода, которые стремятся увеличить свою будущую пенсию. Поэтому, в 2024 году для зачисления одного полного месяца стажа нужно уплатить минимальный страховой взнос в размере 1 760 гривен. Таким образом, годовой стаж обойдется уже в 21 480 гривен.

Важно! Пенсионеры имеют возможность самостоятельно определять частоту и размер взносов в соответствии со своими финансовыми возможностями. При этом, такие добровольные взносы могут осуществляться как на собственный счет, так и в пользу другого лица.