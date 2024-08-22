Сколько стоит год стажа

Докупить стаж могут все граждане Украины, достигшие 16-летнего возраста. Это касается как лиц, проживающих за рубежом и планирующих получать пенсию в Украине, так и людей предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсии.

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Также возможность докупить стаж может быть актуальна для лиц с низким уровнем официального дохода, которые стремятся увеличить свою будущую пенсию. Поэтому, в 2024 году для зачисления одного полного месяца стажа нужно уплатить минимальный страховой взнос в размере 1 760 гривен. Таким образом, годовой стаж обойдется уже в 21 480 гривен.

Важно! Пенсионеры имеют возможность самостоятельно определять частоту и размер взносов в соответствии со своими финансовыми возможностями. При этом, такие добровольные взносы могут осуществляться как на собственный счет, так и в пользу другого лица.