Скільки коштує рік стажу

Докупити стаж можуть усі громадяни України, які досягли 16-річного віку. Це стосується як осіб, що проживають за кордоном і планують отримувати пенсію в Україні, так і людей передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для отримання пенсії.

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Також можливість докупити стаж може бути актуальна для осіб з низьким рівнем офіційного доходу, які прагнуть збільшити свою майбутню пенсію. Відтак, у 2024 році для зарахування одного повного місяця стажу потрібно сплатити мінімальний страховий внесок у розмірі 1 760 гривень. Таким чином, річний стаж обійдеться вже у 21 480 гривень.

Важливо! Пенсіонери мають можливість самостійно визначати частоту та розмір внесків відповідно до своїх фінансових можливостей. При цьому, такі добровільні внески можуть здійснюватися як на власний рахунок, так і на користь іншої особи.