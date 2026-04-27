Совсем не 8 гривен – в КГГА рассказали, сколько на самом деле стоит проезд в Киеве
- Себестоимость проезда в метро Киева в 2025 году составляла 43,68 гривны, а в наземном транспорте – 23,20 гривны.
- Важной составляющей этих сумм является амортизация, которая позволяет планировать обновление инфраструктуры и подвижного состава.
Сейчас стоимость проезда в общественном транспорте Киева для жителей и гостей города стоит 8 гривен. Однако на самом деле себестоимость перевозки одного пассажира значительно выше.
Сколько стоит проезд в Киеве?
Реальные цены в ответ на запрос "Экономической правды" назвали в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА. В 2025 году себестоимость проезда в столичном метро составляла 43,68 гривны, а в наземном транспорте Киевпастранса – 23,20 гривны.
Для метро и наземного транспорта действуют разные нормативные подходы, именно поэтому расчет себестоимости проезда отличается.
Однако в обоих случаях ее непременной частью является амортизация, которая отражает износ инфраструктуры и подвижного состава, а также позволяет планировать обновление, отметили в администрации Киева.
- Метрополитен включает амортизацию в плановую себестоимость как источник финансирования капитальных инвестиций. В 2025 году ее объем вырос до 6,09 миллиарда гривен (против 5,02 миллиарда гривен в 2024 году), в частности из-за переоценки подвижного состава.
- У "Киевпастрансе" сумма включенной в себестоимость амортизации составила 1,70 миллиарда гривен в 2025 году (против 1,76 миллиарда гривен в 2024 году). Правда, для автобусных перевозок не учитывают амортизацию части подвижного состава и объектов, приобретенных или отремонтированных за средства бюджета Киева.
Обратите внимание! Альтернативные публичные оценки в департаменте КГГА назвали такими, что могут опираться на неутвержденные методики и выборочный учет расходов.
Что еще стоит знать о проезде в Украине?
Стоимость проезда в общественном транспорте планируют пересмотреть во Львове. Обсуждение новых тарифов продлится до 8 мая – если решение поддержат, обновленные цены заработают с 16 мая. По предварительным оценкам, себестоимость одной поездки в городе составляет более 44 гривен.
Право на бесплатный проезд в Украине до сих пор имеют пенсионеры, в частности в трамваях, автобусах, троллейбусах и пригородных электричках. Для этого нужно пенсионное удостоверение.