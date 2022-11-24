В ЕС не пришли к согласию относительно ценового потолка на российскую нефть, — Bloomberg

Переговоры по потолку цены зашли в тупик. Одни страны Европейского Союза считают, что цена должна быть выше, а другие — ниже.

Еще раньше ЕС обсуждал порог цен на российскую нефть в пределах 65 – 70 долларов за баррель, что значительно выше себестоимости производства в России.

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Кроме того, Россия и так продает свою нефть со скидками, и такая планка окажет минимальное влияние на торговлю.

Одни – за, другие – против

Стало известно, что Еврокомиссия все же предложила ограничение цен в объеме 65 долларов за баррель.

Страны Балтии и Польша заявили, что такое предложение достаточно щедро.

В то же время страны с крупной судоходной отраслью, в частности Греция и Мальта, не хотят опускать цену ниже 70 долларов.

Именно поэтому для согласования цен послы ЕС проведут дополнительные переговоры. Также, министры энергетики ЕС должны собраться для обсуждения мер, сдерживающих цены на природный газ.

Прежнее заявление глава Минфина США Джанет Йеллен устанавливала потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель.

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Ограничение не для всех

Несмотря на санкции с 5 декабря, такие страны как Япония, Хорватия, Болгария и другие (другие – те, которые не имеют выхода к морю) будут иметь лицензии на осуществление транзакций по поставкам сырой нефти из России.

Все транзакции, касающиеся импорта российской нефти из проекта Сахалин-2, будут разрешены до 30 сентября 2023 года.

что с 5 декабря 2022 года для сырой российской нефти, а с 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов, вступят в силу ограничения стран G7 по экспорту. Предоставление морских услуг покупателям, контрактующим нефть агрессора выше установленного ценового потолка, будет запрещено.