Горючее будет дорожать до 20% в год: прогноз НБУ

Рост цен на горючее в Украине значительно замедлялся, однако они все еще находятся на достаточно высоком уровне. Поэтому в Нацбанке прогнозируют, что горючее будет в дальнейшем дорожать до 20% ежегодно.

Почему горючее будет дорожать

Рост цен на горючее замедлялся до 66.2% годовых в сентябре, хотя их уровень стабилизировался на высоком уровне. В НБУ это объяснили уменьшением цен на нефть в мире и насыщением рынка благодаря налаживанию логистики и возобновлению конкуренции между АЗС.

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Что касается дальнейшего прогноза, то регулятор предполагает, что горючее будет дорожать медленнее, до 20% в год.

С одной стороны, цены будут сдерживать постепенное понижение мировых цен на нефть.

С другой – ожидаемый возврат системы налогообложения горючего на довоенный уровень будет сохранять цены высокими.

Однако эффекты переноса высоких цен на горючее будут продолжаться и в дальнейшем, обусловливая, в частности, подорожание транспортных услуг. Это будет подпитывать общую инфляцию,

– резюмирует НБУ в отчете.

, что недавно глава налогового комитета Даниил Гетманцев назвал отмену налога на горючее ошибкой, подчеркнув, что правительство "сейчас ее исправляет".

Детальнее Отмена налога на топливо была ошибкой, – глава налогового комитета Гетманцев

Сколько стоит горючее сейчас на АЗС

Цена автогаза за неделю (21-28 октября) в сетях АЗС выросла на 51 копейку – до 28,36 гривны за литр. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

за неделю (21-28 октября) в сетях АЗС выросла на 51 копейку – до 28,36 гривны за литр. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr. Дизельное горючее тоже прибавило в цене за аналогичный промежуток времени. Его стоимость в среднем выросла в сетях АЗС на 51 копейку.