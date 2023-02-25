Цена горючего весной: стоит ли ждать резкого роста бензина и дизеля
Цена горючего с начала 2023 года стабильно снижалась, несмотря на панические настроения на фоне эмбарго на российские нефтепродукты. Эксперты убеждены, что весной повышения цен не произойдет.
Цена горючего весной
Геннадий Рябцев в комментарии 24 Каналу отметил, что пока нет оснований говорить о возможности существенного изменения стоимости нефтепродуктов. Он подчеркивает: как в сторону роста, так и в сторону снижения.
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Ресурса пока достаточно для удовлетворения всех потребностей потребителей. Поставки, которые прерывались в результате ракетных обстрелов и перерывов в энергоснабжении, которые приводили к очереди на пунктах пропуска, возобновились. Поэтому до тех пор, пока не будет фиксироваться резкий рост спроса, цены будут сохраняться.
Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн также не видит этой весной предпосылок для повышения цены горючего.
Какая сейчас цена горючего на АЗС
С начала 2023 года горючее на АЗС в Украине стабильно дешевеет. Если сравнить цену по состоянию на 2 января и 23 февраля, то она снизилась на:
- 4,29 гривны – для бензина А-95;
- 4,47 гривны – для дизельного горючего;
Сергей Куюн объясняет, что удешевление горючего происходит из-за того, что украинские сети создали рекордные запасы даже по сравнению с довоенными периодами, а поставки не прекращаются.
Мы очень хорошо заходим в эту весну, с большими запасами. Я не исключаю, что цена может и дальше падать.
Повлияет ли посевная на стоимость дизеля
Геннадий Рябцев отмечает, что ранее начало весенних полевых работ никоим образом не влияло на стоимость нефтепродуктов. Однако в условиях войны ситуация несколько изменилась.
Сейчас ситуация осложнена тем, что большинство аграриев не смогли создать запасы и не имеют достаточного ресурса для осуществления крупных закупок. При этом поставки возможны только через западные границы и закупки осуществляются только в Восточной Европе. Если на спотовом рынке Европы возникнет нехватка нефтепродуктов, то аграриям будет сложно удовлетворить свои потребности.
– объясняет эксперт.
Также Рябцев добавляет, нужно учесть, что в этом году потребности аграриев будут значительно меньше, чем два года назад. "Поэтому можно предположить, что сокращение спроса компенсирует нехватку ресурса на свободном рынке", – рассказывает он.