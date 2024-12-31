В последний день года доллар и евро существенно подорожали
В банках доллар и евро за последние сутки прибавили в цене на 10 и 20 копеек соответственно. На черном рынке подорожание тоже присутствует, но не такое существенное. В то же время в обменниках цены при обмене упали.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 31 декабря, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,85 гривны (+10 копеек против 30 декабря) и продажа по 42,45 гривны (+15 копеек).
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- Покупка евро происходит по 43,70 гривны (+20 копеек), а продажа по 44,40 гривны (+20 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 42,45 гривны (+8 копеек), а продать по 42,53 гривны (+13 копеек).
- Покупка евро по 44,20 гривны (+5 копеек), а продажа по 44,41 гривне (+16 копеек).
Курс в обменниках
- Доллары покупают обменники по: 41,50 гривны (-38 копеек), а продают по 42,42 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 43,66 гривны (-26 копеек), а продают по 44,49 гривны (+4 копейки).
Какой курс прогнозируется на эту неделю
Как рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько, в конце прошлой недели на фоне дополнительного спроса со стороны населения, которое начало получать зарплаты, доллар на межбанке снова начал дорожать. Торги пятницы закрывались котировками на уровне 41,96 гривны за доллар.
В то же время в прошлый четверг, на фоне снижения стоимости доллара в безналичном сегменте, курс в кассах обменных пунктов опускался до уровней 42,20 – 42,30 гривны за доллар. Но большую часть недели наличную валюту предлагали в пределах 41,30 – 41,41 40 гривны за доллар
На этой неделе прогнозируется сохранение повышенного спроса на валюту. В частности, со стороны украинцев, которые будут конвертировать зарплаты и другие выплаты в конце года в доллары и евро.
- Торги на межбанке будут проходить в течение недели вблизи отметки 42 гривны за доллар.
- При этом наличную валюту украинцам будут предлагать в пределах 42 – 42,60 гривни за доллар.