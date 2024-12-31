В последний день года доллар и евро существенно подорожали

В банках доллар и евро за последние сутки прибавили в цене на 10 и 20 копеек соответственно. На черном рынке подорожание тоже присутствует, но не такое существенное. В то же время в обменниках цены при обмене упали.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 31 декабря, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,85 гривны (+10 копеек против 30 декабря) и продажа по 42,45 гривны (+15 копеек).

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Покупка евро происходит по 43,70 гривны (+20 копеек), а продажа по 44,40 гривны (+20 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 42,45 гривны (+8 копеек), а продать по 42,53 гривны (+13 копеек).

(+8 копеек), а продать по (+13 копеек). Покупка евро по 44,20 гривны (+5 копеек), а продажа по 44,41 гривне (+16 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,50 гривны (-38 копеек), а продают по 42,42 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.

(-38 копеек), а продают по (+8 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,66 гривны (-26 копеек), а продают по 44,49 гривны (+4 копейки).

Какой курс прогнозируется на эту неделю

Как рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько, в конце прошлой недели на фоне дополнительного спроса со стороны населения, которое начало получать зарплаты, доллар на межбанке снова начал дорожать. Торги пятницы закрывались котировками на уровне 41,96 гривны за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank В то же время в прошлый четверг, на фоне снижения стоимости доллара в безналичном сегменте, курс в кассах обменных пунктов опускался до уровней 42,20 – 42,30 гривны за доллар. Но большую часть недели наличную валюту предлагали в пределах 41,30 – 41,41 40 гривны за доллар

На этой неделе прогнозируется сохранение повышенного спроса на валюту. В частности, со стороны украинцев, которые будут конвертировать зарплаты и другие выплаты в конце года в доллары и евро.