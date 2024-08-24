За 100 евро придется отдать больше, чем за 100 долларов
24 августа 2024, 10:09Читати новину українською
Купить европейскую валюту в Украине дороже, чем американскую. В среднем цена колеблется от почти 46 гривен до 46,2 гривны за валюту.
За сколько можно купить 100 евро сегодня
- В то же время по данным НБУ, официальный курс евро составлял 45,98 гривны 23 августа. А 26 августа ожидается, что курс опустится до 45,84 гривны.
Итак, 100 евро в таком случае будет стоить сначала 100 евро в таком случае 4 598 гривен, а с новой рабочей недели уже 4 584 гривны.
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- Доллар банки покупают валюту по 45,65 гривны, а продают евро населению по 46,20 гривны, по данным "Минфина" по состоянию на 23 августа.
- Курс на черном рынке: покупка евро по 45,85 гривны, а продажа по 46,09 гривны.
- В то же время обменники евро покупают по 45,75 гривны, а продают – по 46,18 гривны, по данным finance.ua.
Заметьте! В соответствии с таким курсом, 100 евро обойдется от 4 609 до 4 620 гривен.