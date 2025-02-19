Зеленский назвал сумму, в которую Украине обошлась война

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, сколько стоила война в Украине. В частности он объявил и суммы, которые потратили США и Европа.

Сколько Украине стоила война

Согласно словам украинского президента, полномасштабное вторжение стоило Украине 320 миллиардов долларов, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-конференцию.

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Из них 120 миллиардов заплатили украинцы, а еще 200 миллиардов – Соединенные Штаты и Европа.

Я думаю, что надо разобраться с помощью. У нас абсолютные цифры. Нам война стоила 320 миллиардов. 120 миллиардов – это мы, народ Украины, 200 миллиардов – это США и ЕС,

– объяснил украинский лидер.

Владимир Зеленский отметил, что речь идет об оружии, то есть о пакете оружия в 320 миллиардов долларов. Однако всего США отдельно дали Киеву около 67 миллиардов.

Важно! Согласно словам президента Украины, "то, что мы получили оружием и мы получили плюс 31,5 миллиарда – это финансовая помощь в бюджет".