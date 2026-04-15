Война "съедает" миллиард долларов в день: сколько США уже потратили на Ближнем Востоке

США и Израиль начали совместную операцию против Ирана, получившую кодовое название "Эпическая ярость", 28 февраля. С тех пор стоимость войны для американцев могла превысить 51 миллиард долларов.

Сколько стоит война против Ирана?

Соответствующие расчеты портал Iran War Cost Tracker делает на основе докладов Пентагона для Конгресса. Данные на сайте обновляют в режиме реального времени, а настоящая сумма может быть еще больше.

Уже в первые 6 дней военная операция стоила для США 11,3 миллиарда долларов, после чего расходы составляют еще около 1 миллиарда долларов в день, то есть более 11,5 тысяч долларов в секунду.

Обратите внимание! Поэтому по состоянию на среду, 15 апреля, счетчик миновал отметку в 51 миллиард долларов.

Правда, эта цифра может быть несколько заниженной, о чем заявлял сенатор-демократ Крис Кунс. Некоторые независимые исследования также свидетельствуют, что реальные расходы якобы значительно выше.



Цена войны в Иране / Скриншот с сайта Iran War Cost Tracker

Этот счетчик существует потому, что общественность имеет право на прозрачность в режиме реального времени по расходам на военные операции – а не только на отчеты, которые публикуют годами позже,

– пишет Iran War Cost Tracker.

Кроме того, портал обновляет данные о "человеческой цене". Речь идет о:

13 погибших и 346 раненых военнослужащих США;

более 5 тысяч убитых иранских военных, в частности потери среди высшего руководства;

более 1,5 тысячи погибших и 21 тысяче раненых иранских гражданских.

К слову, накануне Дональд Трамп в интервью FOX Business заявил, что война с Ираном уже "очень близка к завершению".

Что говорят о других расходах в США?

Зато прекращение закупок и финансирования оружия для Украины американский вице-президент Джей Ди Вэнс назвал "настоящим достижением для администрации".

Кроме того, в Белом доме предложили сократить бюджет NASA на 2027 год, из-за чего правительственная организация может потерять более 40 научных проектов, пишет Space.com.