Суммы космические: сколько Украине стоит война

Ежемесячно госбюджет Украины получает 80 миллиардов гривен доходов, а на военную кампанию тратится 130 миллиардов. Поэтому ключевая задача сейчас создать условия для финансирования военного бюджета.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в ходе встречи с членами Европейской Бизнес Ассоциации.

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На прошлой неделе Верховная рада поддержала изменения в госбюджет, которыми увеличены расходы на военные нужды. По словам Министра, в этом году важно собрать запланированные налоги, однако кардинальных налоговых изменений не планируется.

Напомним, Верховная рада внесла изменения в государственный бюджет Украины на 2023 год, увеличив оборонные расходы на 518 млрд грн.

На что будут направлены выделенные средства