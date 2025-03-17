Сколько на этой неделе будут стоить 100 долларов

В течение периода с 17 по 23 марта 2025 года прогнозируется стабильная ситуация на валютном рынке Украины. НБУ установил официальный курс доллара США на 17 марта на уровне 41,5098 гривны за доллар.

Сколько будут стоить 100 долларов

Учитывая стабильность рынка и сезонные факторы, ожидается, что максимальный курс доллара не превысит 42 гривны в течение этого периода, сообщает 24 Канал.

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Ожидается, что разница между курсами межбанка и наличного рынка будет оставаться минимальной, а в некоторые дни наличные курсы могут даже быть несколько ниже безналичных.

Кроме того, снижение курса доллара США на мировых рынках на 0,5% также скажется на украинских курсах.

Учитывая прогноз, что курс доллара США будет колебаться в пределах 41,40-42 гривны, то стоимость 100 долларов США за этот период будет колебаться в пределах 4 140-4 200 гривен.

Также стоит учесть, что разница между курсами покупки и продажи будет варьироваться:

на межбанке она составит до 0,15 гривны за доллар;

на коммерческих банках – до 0,50-0,60 гривны за доллар и до 1 гривны за евро;

на обменных пунктах эта разница может достигать 0,6 гривны за доллар и до 1,3 гривны за евро.

Интересно! Торговые войны, инициированные Дональдом Трампом, могут повлечь повышение внутренней инфляции в США, что в свою очередь приведет к ослаблению курса доллара.