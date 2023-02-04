ЕС утвердил предельный уровень цен на российские нефтепродукты: выгодно ли это Украине

Евросоюз и страны G7 ввели ценовой потолок на российские нефтепродукты. Через некоторое время Россия ощутит на себе последствия этого решения.

Об этом 24 Каналу рассказал экономист и финансовый аналитик Виталий Шапран. Ценовой потолок на российские нефтепродукты начинает действовать с 5 февраля 2023 года.

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ЕС установил 2 граничных показателя цены на российские нефтепродукты:

100 долларов за баррель – для более ценных нефтепродуктов, например, бензина и дизтоплива;

45 долларов за баррель – для более бюджетных нефтепродуктов, в частности, мазута.

Влияние на стоимость топлива в Украине

Как отметил Шапран, первый ценовой потолок – 100 долларов за баррель – очень интересный показатель для Украины.

Виталий Шапран Экономист, финансовый аналитик Это значит, что наши АЗС могут закупать это топливо в Болгарии, Венгрии и других странах по цене примерно 25 гривен за литр. Даже при возвращении к системе налогообложения довоенного плана мы не должны получить рост цен на наших АЗС.

Он добавил, что регионы на Западе Украины, расположенные ближе к границам с Венгрией и Румынией, должны ощутить небольшое снижение цен на топливо.

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Через полгода Россия испытает проблемы

Финансовый аналитик отметил, что реакция России на решение ЕС достаточно цинична, прежде всего в отношении собственных граждан.

В России приняли решение, что независимо от того, какова будет предельная цена на нефть, они будут брать налоги со своих нефтяных компаний по тем ценам, по которым Россия сейчас торгует с Китаем и Индией. То есть россияне нацелены на цену выше 60 долларов за баррель,

– рассказал Шапран.

Экономист считает, что при таких условиях через полгода большинству компаний станет невыгодно работать в России.

"Прежде всего, это касается частных компаний, которые там остались. Это может вызвать определенное возмущение и протесты среди частников, работающих в этой области", – добавил Шапран.

Удар по российской логистике

С 5 декабря 2022 года вступил в силу запрет ЕС на импорт российской нефти, которая поставляется по морю в случае, если ее цена превышает определенный потолок – price cap. ЕС установил эту цену на уровне 60 долларов за баррель.

При этом условия поставки нефти по трубопроводам на тот момент не изменялись. Однако, по словам экономиста, никто не ожидал, что это решение нанесет столь мощный удар по российской логистике.

"У россиян транспортная инфраструктура оказалась неготовой к такому. Именно из-за удара по логистике у них цена на нефть снижалась до предела менее 40 долларов за баррель именно в российских портах", – отметил Шапран.

Как эмбарго на российскую нефть повлияло на Россию

Финансовый аналитик добавил, что это отразилось на российской нефтяной отрасли.

Виталий Шапран Экономист, финансовый аналитик Мы видели дисконт более 50% относительно цены на нефть марки Brent. Российская марка Urals всегда была немного хуже и дешевле. Но если проследить исторический дисконт, то он обычно был не больше 10%.

Шапран добавил, что проблемы с дисконтом были вызваны именно ограничением цен на нефть, поставляемой морским путем.

Проблемы России: коротко