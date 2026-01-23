Только централизованное отопление: правда ли для Киева нет альтернатив
- Киев зависит от тепловых электростанций для централизованного отопления, а когенерационные установки имеют лишь вспомогательную роль.
- Виталий Кличко заявил, что построить альтернативную систему генерации для такого города – это десятки лет и десятки миллиардов долларов.
Предоставить отопление домам в Киеве способны только тепловые электростанции. А когенерационные установки играют лишь вспомогательную роль.
Что известно об отоплении в Киеве?
Поэтому повреждение ТЭЦ напрямую влияет на отсутствие тепла в многоэтажках после масштабных российских ударов, о чем рассказал мэр города Виталий Кличко в эфире радио КиевФМ.
Читайте также В Киев идет потепление: изменит ли это ситуацию с отключениями света
Многие считают, что столица могла себя обеспечить когенерационными установками и предотвратить действующий сценарий, но эти установки не способны полностью обеспечить Киев теплом.
Виталий Кличко объяснил, что только большие ТЭЦ могут покрыть потребности большого города. Киев имеет крупнейшую в Европе систему централизованного теплоснабжения. Это 2 700 километров теплосетей, которые обслуживают более 3,5 миллиона жителей.
Построить альтернативную систему генерации для такого города – это десятки лет и десятки миллиардов долларов. В военное время это фантастика,
– заявил мэр города.
Заметьте! В столице сейчас работают две когенерационные установки из семи обещанных – три готовят к запуску, две поступят на следующей неделе. Их общая мощность составит 66 мегаватт.
Издание "Небоскреб" пишет, что системы централизованного теплоснабжения считаются потенциально наиболее экологичными и экономически эффективными. Причина – использованию местных или альтернативных видов топлива, а еще возможности совместного производства тепловой и электрической энергии.
Но централизованная система начала уступать автономному и индивидуальному теплоснабжению из-за:
- недостатка долговременных стратегий развития;
- нерыночного ценообразования на энергоресурсы;
- низкой энергоэффективности и ненадежности сетей;
- недостаточного качества и высокой стоимости тепловой энергии;
- недостатки инвестиционной и тарифной политики и тому подобное.
А в условиях атак на объекты генерации централизованная система отопления становится уязвимой. То, что раньше было преимуществом системы отопления Киева – эффективность и низкая себестоимость тепла – в 2026 году стало проблемой.
Интересно! Вместо десятков котельных (как в других областных центрах, в частности в Харькове) Киев полагается на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Но обе попали под атаки России. И попадание в один машинный зал ТЭЦ-6 может "выключить" тепло для многих районов города.
Действительно ли Киев недостаточно подготовился к прохождению зимы?
- Эксперт Виктория Войцицкая считает, что бюджет города Киев позволил бы создать специальный фонд, предусмотрев сложный отопительный сезон. Но столица этого не сделала.
- Она подчеркнула, что Киев не зависит от поступлений из государственного бюджета. И город имел деньги. Но местные власти тратили деньги на ненужные вещи.
- В то же время министр энергетики Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский отмечали, что Киев недостаточно подготовился для прохождения зимы.