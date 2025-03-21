Российский Центробанк в третий раз оставил ключевую ставку без изменений

Центробанк России в третий раз подряд решил не менять ключевую ставку. Ее оставили на самом высоком за последние два десятилетия уровне – 21%.

Инфляция в России все еще высокая

Хотя инфляция в России несколько ослабла, она остается высокой, передает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Экономика продолжает демонстрировать признаки перегрева, несмотря на уменьшение темпов кредитования и сохранение высокой склонности граждан к сбережениям.

Само решение не было неожиданностью, однако рынок ожидал объяснения и сигналы, которые Центробанк мог бы предоставить относительно своих дальнейших планов. В то же время для рынка важнее будет комментарий Центробанка России, чем само решение по ставке.

Заметьте! Центробанк сообщил, что продолжит внимательно наблюдать за темпами и устойчивостью замедления инфляции, и если эта динамика не позволит достичь поставленных целей, то может рассмотреть дальнейшее повышение ключевой ставки, пишет издание.