Завышенные цены на топливо на АЗС: как обычные водители могут изменить ситуацию на рынке

С января в Украине продолжается рост цен на бензин, дизель и автомобильный газ, что создает дополнительное давление на экономику. Ситуация на рынке топлива сложная, в том числе и потому, что интересы потребителей на нем недостаточно представлены.

Что происходит с ценами на топливо в Украине?

Цены на топливо в Украине растут под влиянием объективных факторов, таких как повышение акцизного налога и стоимости нефтепродуктов на границе, а также рост курса доллара. Однако существуют также субъективные факторы, которые приводят к завышению стоимости топлива для потребителей. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

По словам эксперта, к субъективным причинам роста цен относятся высокая маржа сетей АЗС на фоне низкой конкуренции и отсутствия эффективного антимонопольного регулирования.

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Цены, по которым предлагают нефтепродукты крупные компании, завышены, причем существенно. Сейчас немножко меньше, но в начале года примерно от 6 до 8 гривен на литре горючего было завышенных цен, необоснованно ничем. Если раньше можно было проследить зависимость между ценой и качеством, потому что на рынке были топлива разных производителей и качества. То сейчас абсолютное большинство завозится из-за границы, и вряд ли можно обосновать разницу в 8 гривен между топливом, выпущенным на заводах Orlen в Польше или Литве.

Подорожание топлива существенно снижает покупательную способность украинцев. По словам Геннадия Рябцева, до войны за среднюю заработную плату можно было купить около 260 – 270 литров бензина, то сейчас этот объем сократился до 160 – 170 литров.

Как известно из данных Консалтинговой группы А-95, обнародованных "Минфином", скачок цен на бензин, дизтопливо и газ в Украине начался 19 января.

Средние цены на топливо по состоянию на 16 января / "Минфин"

Средние цены на топливо по состоянию на 19 января / "Минфин"

По состоянию на 4 февраля средние цены на топливо в Украине были такими:

Бензин А-95 премиум – 65,21 гривны;

Бензин А-95 – 60,72 гривны;

Бензин А-92 – 58,81 гривны;

Дизельное топливо – 60,30 гривны;

Газ автомобильный – 38,34 гривны.

Диапазон роста цен за неполные две недели на бензин и дизтопливо составляет около двух гривен на литр. Скачок стоимости для потребителей автомобильного газа произошел еще в декабре, а отметку в 38 гривен цена пересекла в середине января.

Как потребители могут влиять на цены на рынке горючего?

Эксперт Геннадий Рябцев говорит, что положение на рынке топлива в Украине позволяет трейдерам поднимать цены выше, чем это обусловлено объективными факторами. Это происходит на фоне снижения конкуренции и отсутствия реакции со стороны Антимонопольного комитета.

Заметьте! По мнению эксперта, на рынке присутствуют признаки нецивилизованной конкуренции, на которые может указывать установление компаниями одинакового уровня и синхронное изменение цен на топливо.

Потребители также могли бы влиять на ситуацию на рынке, представляя и защищая свои интересы и контролируя обоснованность цен через коллективные действия, мониторинг маржи и обращение в Антимонопольный комитет в случае выявления признаков злоупотреблений.

Однако позиции украинских потребителей не учитываются именно из-за нехватки организованности, отмечает Геннадий Рябцев.

Если бы на рынке присутствовали ассоциации потребителей, например, водители или автомобилисты каким-то образом сплоченные, они могли бы высказывать свое мнение относительно нынешних цен и крупные компании учитывали бы его. Но поскольку потребители неорганизованные, то конечно, что их желания или финансовые возможности никого не волнуют,

– говорит эксперт.

До полномасштабной войны Украина имела собственное производство топлива и меньше зависела от импорта, а рынок был более фрагментированным. Сейчас же несколько крупных сетей контролируют ситуацию и существенно влияют на цены.

Эксперт Геннадий Рябцев отмечает, что ранее роль "ценового якоря" для украинского рынка топлива выполняли сети из финансово-промышленной группы "Приват" благодаря собственному производству и значительному количеству АЗК. Сейчас она прекратила выполнять эту функцию.

Напомним, что в 2022 году состоялась национализация Укрнафты и Укртатнафты. За несколько месяцев до того Россия несколько раз обстреляла крупнейший нефтеперерабатывающий завод Украины – Кременчугский НПЗ, остановив его работу.

По словам эксперта Геннадия Рябцева, сейчас государственная Укрнафта не способна сдерживать цены на рынке, ведь имеет значительно меньшее количество автозаправочных станций, чем когда-то группа "Приват". Тогда как меньшие компании также не могут стать противовесом крупным сетям, учитывая ограниченные ресурсы, возможности и влияние на органы государственной власти.

Какого подорожания ждать от цен на топливо?