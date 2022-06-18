В общей сложности россияне выпустили по городу 8 ракет. Остальные 2 смертоносных снаряда попали в ТЭЦ. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, пишет 24 канал.

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Завод можно только отстроить

Ракеты попали в те же объекты. Наверное, враг не хочет, чтобы мы восстанавливали свою страну. Но наша задача – отремонтировать все разрушенное, чтобы оно начало работать,

– рассказал Лунин.

Заметим, российские кафиры уже обстреливали ракетами нефтеперерабатывающий завод в апреле и мае. Так что в июне он не работал. По словам Лунина, просто отремонтировать НПЗ уже не удастся, его можно отстроить.

"Ракеты обладают мощными зарядами и разрушают все до земли, поэтому нужно строить по новой", – отметил глава ОВА.

Он добавил, что пожар на месте происшествия уже был потушен. Сейчас разбирают завалы. Ситуация в городе находится под контролем. К счастью, пострадавших и жертв нет.

Обратите внимание! 2 апреля россияне выпустили из самолетов 4 ракеты по заводу . Тогда пожар пришлось тушить почти целый день.

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