Пока неизвестно, есть ли пострадавшие
В эфире всеукраинского телемарафона глава Полтавской областной Военной администрации Дмитрий Лунин сообщил детали ударов.
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Около 2 часов ночи два инфраструктурных объекта в городе Полтава были атакованы не менее четырьмя ракетами. Что касается города Кременчуга, то в 6 часов утра из трех самолетов были атакованы промышленные объекты Кременчуга,
– сообщил Дмитрий Лунин.
В настоящее время на местах обстрела работают спасатели. Относительно пострадавших – нет информации.
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