Наразі невідомо, чи є постраждалі

В ефірі всеукраїнського телемарафону голова Полтавської обласної Військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив деталі ударів.

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Близько 2 години ночі два інфраструктурні об'єкти у місті Полтава були атаковані не менше, як чотирма ракетами. Що стосується Кременчука, то о 6 годині ранку з трьох літаків були атаковані промислові об'єкти міста,

– повідомив Дмитро Лунін.

За даними Луніна, внаслідок обстрілу Кременчука, виникла пожежа. Наразі на місцях працюють рятувальники. Щодо постраждалих – ще немає інформації.

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