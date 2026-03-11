72 гривны за литр бензина из-за заблокированной нефти: можно ли обойти Ормузский пролив

Военные действия в Иране стали вызовом для мирового рынка нефти и нефтепродуктов, ведь Ормузский пролив является одним из ключевых путей экспорта энергоресурсов. Однако морской путь – не единственный доступный.

Какие есть альтернативы экспорту через Ормузский пролив?

Транспортировка нефти и газа из стран Ближнего Востока возможна по трубопроводам, а вопрос строительства дополнительных путей стоит более десятилетия. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал экономист Иван Ус.

Смотрите также Топливо дорожает каждый день: когда украинцы увидят снижение цен на АЗС

Как отметил эксперт, обсуждение необходимости появления трубопроводов из стран Персидского залива продолжались около 15 лет назад. В частности рассматривали возможность строительства нового газопровода Катар – Турция, который бы позволил поставлять природный газ в страны Европы. Против проекта тогда выступил глава Сирии Башар Асад, защищая интересы России.

В декабре 2024 года режим Асада свергли, поэтому разговоры о строительстве газопровода возобновились на некоторое время, однако без конкретных действий.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Я был уверен, что Турция прежде всего начнет строительство газопроводов и нефтепроводов из стран залива. Прежде всего если газопровода – с Катаром, если нефть – это Эмираты и Саудовская Аравия, в Турцию. Они хотели это делать раньше, но Сирия была против. Вот сейчас возникает возможность решить этот вопрос путем построения, но заниматься этим стоило уже с начала 2025 года. Я считаю, что это обязательно нужно делать, и время, к сожалению, несколько упущено.

Сейчас две страны Ближнего Востока могут поставлять нефть в обход заблокированного Ормузского пролива через трубопроводы – это Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

По данным JPMorgan Chase & Co, эти обходные маршруты для экспорта не являются достаточными. Трубопроводы Хабшан – Фуджайра ОАЭ и Восток – Запад Саудовской Аравии имеют свободные мощности, но не могут стать полной заменой пролива. Это несколько снижает градус паники на рынке, поэтому цены на нефть начали падать после пика.

На максимуме через них могут пройти 5 – 7 миллионов баррелей нефти в сутки, однако это далеко от пропускных возможностей, которые дает Ормузский пролив – около 20 миллионов баррелей. Кроме того, эти трубопроводы также могут оказаться под прицелом в ходе боевых действий.

По данным Trading Economics, цена на нефть марки Brent 11 марта находится на уровне около 90 долларов за баррель. Хотя еще 9 марта на пике взлетала до 119,50 долларов за баррель.

Как война в Иране влияет на подорожание топлива?

Война в Иране подняла цены на топливо как в Украине, так и странах Европы. Это произошло ввиду ряда обстоятельств, которую спровоцировала эскалация.

Как рассказывал 24 Каналу член Совета Национального банка Украины Василий Фурман, повышение цен на топливо в Украине произошло из-за войны на Ближнем Востоке. Подобные проблемы с подорожанием бензина и дизтоплива возникли также в Германии, Польше, Франции, Соединенных Штатах Америки Польше Франции Соединенных Штатах Америки .

член Совета Национального банка Украины Василий Фурман, повышение цен на топливо в Украине произошло из-за войны на Ближнем Востоке. Подобные проблемы с подорожанием бензина и дизтоплива возникли также в . Цены на бензин растут из-за реакции рынков на риск нарушения транспортировки нефти через Ормузский пролив. Это влияет на Украину, чей внутренний рынок почти полностью зависит от импорта.

Сколько стоит топливо в Украине?

По данным Консалтинговой группы А-95, которые приводит "Минфин", наибольшему подорожанию за последние сутки подверглись дизтопливо и автомобильный газ. Средние цены на топливо в Украине 11 марта на 13:24 составляли:

Бензин А-95 премиум – 72,66 гривны за литр (не изменилась с 10 марта);

за литр (не изменилась с 10 марта); Бензин А-95 – 69,09 гривны за литр (-1 копейка против 10 марта);

за литр (-1 копейка против 10 марта); Бензин А-92 – 66,14 гривны за литр (-3 копейки против 10 марта);

за литр (-3 копейки против 10 марта); Дизельное топливо – 73,52 гривны за литр (+60 копеек против 10 марта);

за литр (+60 копеек против 10 марта); Газ автомобильный – 41,36 гривны за литр (+64 копейки против 10 марта).

Обратите внимание! Антимонопольный комитет объявил причины роста цен на горючее в Украине. Среди них главная – остановка крупнейшего НПЗ в Украине и импорт 85% светлых нефтепродуктов. Повлияли также увеличение спроса и сокращение запасов, подорожание логистики и сокращение предложения от европейских поставщиков.