20 марта, 07:33
Цены на билеты в поездах изменятся уже в мае: кому придется заплатить больше

Валерия Моргун
Основні тези
  • С 15 мая Укрзализныця прекращает сезонные скидки, действующие с 1 октября до 15 мая, для определенных категорий населения.
  • Льготный проезд в 50% сохраняется для участников боевых действий, которые могут выбрать между бесплатным проездом раз в два года или 50% скидкой один раз в год.

На фоне боевых действий в Украине население активно и регулярно пользуется услугами Укрзализныци. Это сейчас самый простой и комфортный способ добраться почти в любую точку страны. Поэтому новости об изменениях в тарифах компании являются удивительно актуальными.

Что изменится в тарифах Укрзализныци?

Уже скоро – в мае – некоторые украинцы будут платить за билеты в поезде больше, о чем говорится в "Правилах перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины".

Дело в том, что Укрзализныця предоставляет сезонные скидки, которые действуют ежегодно. Они действуют в период с 1 октября до 15 мая.

Но после 15 мая и до конца сентября льготы прекращаются. Соответственно, определенные категории населения теряют скидки в размере 50% на проезд.

Речь идет о таких людях:

  • лица с инвалидностью III группы из-за войны;
  • сопровождающие лиц с инвалидностью из-за войны I группы (не более одного);
  • сопровождающие ветеранов II – III групп в возрасте 85 лет и старше;
  • люди с инвалидностью из-за войны I и II групп;
  • также УБД Второй мировой войны, которым исполнилось 85 лет и более;
  • люди с инвалидностью и дети с инвалидностью;
  • по одному сопровождающему для каждого лица с инвалидностью I группы или ребенка с инвалидностью;
  • жертвы нацистских преследований:
  • лица с инвалидностью I – III групп;
  • сопровождающие жертв нацистских преследований, у которых инвалидность I группы.

Однако скидки на проезд исчезают не для всех. Например, дети от 6 до 14 лет имеют право на скидку в размере 25% на билеты во внутреннем сообщении.

Также скидка в 50% сохраняется для:

  1. студентов и учащихся учебных заведений – во всех вагонах внутреннего сообщения;
  2. родители военных, погибших, пропавших без вести или умерших – на все поездки по железной дороге по Украине.

В то же время участники боевых действий могут выбрать или бесплатный проезд раз в два года, или 50% скидки один раз в год.

Обратите внимание! Также с 1 марта подорожало белье. Об этом сообщило медиа "Кошт". Теперь придется заплатить до 95 гривен в плацкартах и купе и до 180 гривен в люксах и мягких вагонах.

Что еще следует знать украинцам?

  • Компания Укрзализныця ввела новые правила. Теперь поезда могут временно останавливаться. Более того, также может объявляться эвакуация, когда речь идет о поездках.
  • Кроме того, украинцы, которые приезжают в города ночью, будет предоставляться скидка на такси. В частности это касается задержек, вызванных вражескими обстрелами и изменениями маршрутов.