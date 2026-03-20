Цены на билеты в поездах изменятся уже в мае: кому придется заплатить больше

На фоне боевых действий в Украине население активно и регулярно пользуется услугами Укрзализныци. Это сейчас самый простой и комфортный способ добраться почти в любую точку страны. Поэтому новости об изменениях в тарифах компании являются удивительно актуальными.

Что изменится в тарифах Укрзализныци?

Уже скоро – в мае – некоторые украинцы будут платить за билеты в поезде больше, о чем говорится в "Правилах перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины".

Дело в том, что Укрзализныця предоставляет сезонные скидки, которые действуют ежегодно. Они действуют в период с 1 октября до 15 мая.

Но после 15 мая и до конца сентября льготы прекращаются. Соответственно, определенные категории населения теряют скидки в размере 50% на проезд.

Речь идет о таких людях:

лица с инвалидностью III группы из-за войны;

сопровождающие лиц с инвалидностью из-за войны I группы (не более одного);

сопровождающие ветеранов II – III групп в возрасте 85 лет и старше;

люди с инвалидностью из-за войны I и II групп;

также УБД Второй мировой войны, которым исполнилось 85 лет и более;

люди с инвалидностью и дети с инвалидностью;

по одному сопровождающему для каждого лица с инвалидностью I группы или ребенка с инвалидностью;

жертвы нацистских преследований:

лица с инвалидностью I – III групп;

сопровождающие жертв нацистских преследований, у которых инвалидность I группы.

Однако скидки на проезд исчезают не для всех. Например, дети от 6 до 14 лет имеют право на скидку в размере 25% на билеты во внутреннем сообщении.

Также скидка в 50% сохраняется для:

студентов и учащихся учебных заведений – во всех вагонах внутреннего сообщения; родители военных, погибших, пропавших без вести или умерших – на все поездки по железной дороге по Украине.

В то же время участники боевых действий могут выбрать или бесплатный проезд раз в два года, или 50% скидки один раз в год.

Обратите внимание! Также с 1 марта подорожало белье. Об этом сообщило медиа "Кошт". Теперь придется заплатить до 95 гривен в плацкартах и купе и до 180 гривен в люксах и мягких вагонах.

