Газовый кризис сходит на нет: в Европе голубое топливо снова дешевеет

За последнюю неделю цены на газ упали почти на 20%. Все из-за теплой погоды и возобновления работы одного из самых мощных СПГ терминалов.

Энергетическое оружие Кремля потерпело неудачу

Только за неделю цены на газ упали на 20% – до 635 долларов за тысячу кубометров, или же до 56 евро мегаватт-час.

К теме Цены на газ в Европе рухнули до уровня, который был до начала войны России против Украины

Напомним, что в марте 2022 года стоимость голубого топлива былаВ декабре того же года цены на газ упали более чем на 60% до самого низкого уровня за последние 16 месяцев.

При председателе департамента корпоративного анализа группы ICU Александре Мартыненко причинами столь резкого спада стали прогнозы более теплой погоды, а также перспективы возобновления работы одного из самых мощных СПГ терминалов США – Freeport LNG. Но не стоит недооценивать влияние на такое развитие событий приняты меры по экономии потребления в Европе.

Газовый кризис в Европе из-за войны России против Украины и Запада сходит на нет, и это становится одним из ключевых факторов пересмотра экономических прогнозов на более оптимистичные,

– говорит Мартыненко.

Борьба Европы с кризисом

Еще в прошлом году в октябре страны Европы договорились о совместной борьбе с энергетическим кризисом Речь идет о:

Добровольную совместную закупку газа;

"Динамический ценовой коридор";

Меры "энергетической солидарности" в случае перебоев со снабжением.

Подобные договоренности также сдерживают рост цен на голубое топливо.

Интересно Международный валютный фонд прогнозирует скорее рост мировой экономики

Российские газопроводы больше никому не нужны

Из-за существенного снижения экспорта газа в Европу, газовые месторождения и трубопроводы России, на которые было потрачено миллиарды долларов, перестают использоваться.

Как пишет Bloomberg, свой газ Россия хочет перенаправить в Индию, таким образом страна-агрессорка хочет заменить утраченный сбыт в Европу.

Но транспортировать природный газ в Индию будет сложно. Маршрут газопровода будет пересекать некоторые из самых высоких гор в мире. Или же будет проходить через Афганистан и Пакистан. Такое строительство и эксплуатация окажутся еще более дорогими, чем сообщения между двумя государствами с общими границами.