В Европе начали снижаться цены на газ: в Bloomberg объяснили причины изменения тарифов

Европейский природный газ, который будет поставляться этим летом, наконец приближается к ценам на следующую зиму. В частности ценник постепенно уменьшается до нуля.

Почему в Европе начали снижаться цены на газ

Это происходит на фоне роста оптимизма по обеспечению поставок, а также переговоров о завершении войны в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В материале говорится о том, что цены внимательно отслеживали в течение последних месяцев. И вот тариф упал ниже одного евро за мегаватт-час впервые с ноября.

В частности лето 2026 года, как отмечают авторы текста, также "немного дешевле, чем зима того же года". Так происходит возвращение к норме после нестабильного начала года.

Этот показатель был в центре внимания в последнее время, поскольку дорогой летний газ делал пополнение запасов на следующий отопительный сезон экономически невыгодным, что является критически важным, поскольку запасы упали до самого низкого уровня с 2022 года,

– пишет издание.

В этом месяце подобные опасения подняли даже краткосрочные фьючерсы на газ до двухлетнего максимума. А это уже вызвало беспокойство относительно нового энергетического кризиса в Европе.

С тех пор цены резко упали из-за следующих обстоятельств:

усилия США по прекращению войны в Украине;

переговоры в Европейском Союзе по смягчению правил хранения газа;

более мягкой погоды по всему континенту.

Важно! В частности базовые фьючерсы упали на 4,7% до самого низкого внутридневного уровня с декабря после того, как Украина заключила с США соглашение о совместной разработке природных ресурсов. Это может способствовать достижению цели президента Дональда Трампа по прекращению огня с Россией.

Что еще способствовало ценовым колебаниям

Кроме того, последние ценовые колебания также усилились из-за позиционирования трейдерав. Инвестиционные фонды начали сокращать свои ставки на рост цен на европейский газ, что, вероятно, усилило последнее падение цен.

К тому же нормализация спредов является облегчением для отрасли. О чем заявил на этой неделе Карстен Поппинга, главный коммерческий директор немецкой Uniper SE. По его словам, рынок не нуждается в "хаотичных цен на газ".

Однако беспокойство относительно пополнения запасов этим летом остаются, поскольку мировые поставки остаются ограниченными. Любое мирное соглашение может занять месяцы для финализации, и неясно, сможет ли потерянный российский газ в ближайшее время вернуться на европейский рынок,

– отмечает Bloomberg.

Кроме того, как отмечает издание, низкие цены могут привести к восстановлению импорта сжиженного природного газа (СПГ) в Азию, по данным Engie SA's EnergyScan. Это означает, что "потенциал для дальнейшего снижения цен выглядит все более ограниченным".

Заметьте! Спред между голландскими апрельскими и октябрьскими газовыми контрактами этого года, которые являются европейским эталоном, упал до 0,9 евро за мегаватт-час, что более чем на 26% ниже. Голландские фьючерсы на ближайший месяц упали на 4% до 42,55 евро.