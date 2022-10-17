Еще один провал России: цена на газ в Европе резко опустилась

Биржевые цены на газ снизились. Таким образом, снижение составляет 6,3%. Какие ограничения по ценам на газ готовит Европа, читайте в материале.

По данным биржи ICE, цены на газ в Европе опустились ниже 1400 долларов за тысячу кубометров. Это впервые цены упали до такого уровня с конца июня.

Читайте также Убережет время, деньги и нервы: почему инвестору нужен бот

Газовый шантаж России

Напомним, что Россия все время пытается шантажировать Европу газом: прекращает поставки, делает угрозы полностью отрезать от газа и прочее.

Важно добавить, что по состоянию на сегодняшний день европейские страны максимально диверсифицировались:

подписаны контракты с Катаром и Америкой по поставкам сжиженного газа. Безумными темпами строят терминалы на получение и передачу сжиженного газа.

вложены сотни миллиардов долларов на переход к возобновляемым источникам энергии.

продолжена работа атомных станций. И она будет продолжаться и в дальнейшем, в случае необходимости.

Европа готовит ограничения на газ

По данным Bloomberg, Еврокомиссия планирует новый механизм ограничения цен на газ на крупнейшей газовой площадке блока – TTF в Нидерландах.

Это произойдет благодаря установлению динамического ценового лимита для сделок на голландском хабе TTF, цена на котором служит эталоном для всего торгуемого на континенте газа.

Предложение Еврокомиссии по ограничению цен на газ также включает в себя идею совместных закупок газа, механизм солидарности, позволяющий избежать резких перепадов в поставках по всему блоку, и стремление снизить спрос на газ.

Это поможет избежать чрезвычайной волатильности и скачков цен, а также спекуляций, которые могут привести к трудностям в поставке природного газа в некоторые страны-члены.

– говорится в проекте документа.

Пакет предложенных мер будет обсужден лидерами ЕС на саммите 20-21 октября в Брюсселе.

Интересно "Дешевле все равно не будет": эксперт посоветовал покупать доллары сейчас

Что думают об ограничениях страны-члены

Германия, Австрия и Нидерланды заявили, что ценовые ограничения могут привести к нехватке газа, а еще стимулировать энергосбережение.

Бельгия, Греция, Италия и Польша хотят ценового коридора для оптовых сделок, что означало бы ценовой диапазон с центральным значением ниже рыночной цены.

Глобальная криптобиржа Bybit отмечает расширение своего сообщества до 10 миллионов пользователей. В честь этогоотменил комиссии по спотовой торговле криптовалютами.