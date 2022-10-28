Рост цен на куриные яйца остановился, – Минагрополитики

Закупочные цены на тендерах на куриные яйца стабилизировались. Что касается цен на эту категорию продукта, то в Минагрополитики подчеркнули, она почти остановилась.

Что происходит с ценой яиц

20 октября средняя закупочная цена торговыми сетями составила 59,6 гривны за 1 десяток (+3 процентных пункта к цене 13.10),

27 октября цена составляла 60,1 гривны за 1 десяток, что на 1 процентный пункт выше цены прошлой недели.

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Восстановление поголовья птицы

В министерстве также отметили, что производители восстанавливают поголовье птицы в целях обеспечения спроса и стабилизации рынка. По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия, ориентировочно до конца года посадят как минимум +6,5 миллиона штук птицы, что на 35 – 40% больше по сравнению с поголовьем сентября. С момента посадки до старта полноценного сноса яиц проходит 150 дней (5 месяцев).

Тарас Высоцкий Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Так что можем ожидать снижения цены до экономически обоснованной. Мы вышли на ценовое плато, а когда увеличится поголовье кур-несушек, ожидаем снижения цены.

На рост цен повлиял:

сезонный спрос;

значительное сокращение поголовья кур;

падение производства, из-за военных действий предприятия значительно сократили или вообще прекратили свою деятельность;

частичная остановка, из-за войны, инкубации яйца для получения молодняка птицы.

Объемы производства за разные периоды

Наибольший процент падения производства был зафиксирован в апреле 2022 года. Тогда было произведено 3 780 миллионов штук яиц, что на 17,3% меньше производства в апреле 2021 года (4 573 миллиона штук). С мая спад производства вышел на плато, а начиная с июля падение незначительно ускорилось (-0,7 процентных пункта).

В сентябре темп падения снизился, было произведено 9 295 миллионов штук яиц, что на 15,7% меньше, чем за сентябрь 2021 года. С начала сентября 2022 динамика цена на яйца выросла с 29,91 гривны за 1 десяток в среднем по Украине до 62,01 гривны по состоянию на 27 октября. При этом самый большой прирост (16% к предыдущей неделе) наблюдался 7 октября к цене, зафиксированной 30 сентября.

Что прогнозируют эксперты

В Антимонопольном комитете отметили, что произошедший в сентябре рост цен на яйца не имеет объективных оснований.

Экономический эксперт Олег Пендзин прогнозирует, что до конца года следует ожидать роста цен на продукт до 10%. Одной из причин удорожания яйца могут стать приготовление украинцев к новогодним праздникам.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Будет ли яйцо дорожать? Думаю, что да. Оно будет дорожать и обязательно увидим подорожание яйца перед Новым Годом, когда будет ажиотажный спрос, когда люди будут готовиться к Новому Году. Война не война, а готовиться к новому году будут все. Поэтому, я думаю, процентов на 7 – 8 еще яйцо подорожает, до 10% до конца года. В реальности десяток будет где-то 55 – 57 гривен, в среднем.