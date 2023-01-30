Яйца будем покупать по-новому: при чем здесь классы и вес
Источник:Obozrevatel
В Украине изменятся требования по продаже куриных яиц. Перед тем, как они будут попадать на прилавки супермаркетов, они будут делиться на классы и по весу.
Об этих требованиях стало известно в проекте приказа, опубликованном на сайте Министерства аграрной политики. Сам документ разработан с учетом рекомендаций и директив Евросоюза.
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Документ предусматривает: сортировку яиц по их качеству и весу; штамповка яиц, маркировка упаковок (контейнеров) и транспортной тары для яиц,
– говорится в проекте.
Класс "А" и "В": как будут делить яйца
Куриные яйца будут делить на два класса. Класс "А" – яйца должны быть чистыми, а скорлупа не повреждена. Желток – малоподвижный, без четких контуров. Также они не должны иметь посторонних запахов.
По весу яйца класса "А" разделят:
- "XL" (очень большие) – 73 грамма и более;
- "L" (большие) – 63 граммов и более, однако менее 73;
- "М" (средние) – 53 грамма и более, однако менее 63;
- "S" (малые) – вес меньше 53 граммов.
Обратите внимание Цена яиц существенно снизится уже в ближайшее время
Каковы цены на яйца
Цены на яйца хоть до сих пор достигают высокого уровня, однако в ближайшее время прогнозируется снижение цены. Все благодаря восстановлению поголовья кур-несушек.Яйца подешевеют на 10 – 15%, а в начале апреля, после Пасхи, удешевление будет составлять 35 – 40%.
По данным "Минфина" Напомним, в начале декабря 2022 года цена на яйца в магазинах составила 74,2 гривны за десяток.
- По состоянию на 29 января 2023 года, средняя цена куриных яиц Наседка (10 штук) – 70,60 гривны.
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Яйца куриные Ясенсвет (10 штук) – 74,15 гривны.