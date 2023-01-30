Про ці вимоги стало відомо у проєкті наказу, який опублікували на сайті Міністерства аграрної політики. Сам документ розроблено з урахуванням рекомендацій та директив Євросоюзу.

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Документ передбачає: сортування яєць за їхньою якістю та вагою; штампування яєць, маркування упаковок (контейнерів) та транспортної тари для яєць,

– йдеться у проєкті.

Клас "А" та "В": як ділитимуть яйця

Курячі яйця ділитимуть на два класи. Клас "А" – яйця повинні бути чистими, а шкаралупка не пошкодженою. Жовток – малорухливий, без чітких контурів. Також, вони не повинні мати сторонніх запахів.

За вагою яйця класу "А" поділять:

"XL" (дуже великі) – 73 грамів і більше;

"L" (великі) – 63 грамів і більше, проте менш ніж 73;

"М" (середні) – 53 грамів і більше, проте менш ніж 63;

"S" (малі) – вага менша ніж 53 грамів.

Що стосується класу "В", то сюди потраплятимуть яйця, які не відповідають якості класу "А".

Зверніть увагу Ціна яєць суттєво знизиться вже найближчим часом

Якими є ціни на яйця

Ціни на яйця хоч і ще досі сягають високого рівня, однак найближчим часом прогнозується зниження ціни. Все завдяки відновленню поголів’я курей-несучок.

Яйця подешевшають на 10 – 15%, а на початку квітня, після Великодня, здешевлення складатиме аж 35 – 40%.

За даними "Мінфіну", на початку грудня 2022 року ціна на яйця в магазинах склала 74,2 гривні за десяток.