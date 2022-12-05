Из-за блекаутов в Украине могут вырасти цены на яйца
Источник:UBR
Блэкауты и плановые отключения света дестабилизируют работу птицефабрик, удорожают затраты на их обогрев. Это в свою очередь увеличивает себестоимость производства курятины и яиц.
По словам исполнительного директора ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергея Карпенко, такие условия заставляют производителей пересматривать уменьшение производства.
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Для обеспечения необходимых условий в птичниках изготовители подключают электропитание с помощью генераторов. Это обходится в разы дороже обычного.
Бесперебойная работа электрооборудования критически важна, поскольку оно обеспечивает жизнедеятельность птицы в помещениях,
– объясняет Карпенко.
Поэтому производители могут заложить дополнительные затраты в стоимость продукции или уменьшить производство. Напомним, в ноябре мы сообщали, что цены на яйца в Украине приостановили рост.
Сколько стоят яйца сейчас
По данным Минфина, среднемесячная цена на десяток куриных яиц марки "Ясенсвіт" в ноябре составила 73 гривны. В то время в декабре средняя по магазинам текущая цена поднялась до 74 гривен за десяток. Яйца марки "Квочка" сейчас стоят 74,15 гривны.