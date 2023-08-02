Цены могут вырасти: чего ожидать от рынка недвижимости в конце лета
На сегодняшний день в Украине цены на жилье стабилизировались. Впрочем, ожидается, что в середине августа произойдет оживление спроса, поэтому цены могут вырасти.
Ситуация стабилизировалась: что с недвижимостью в Украине
Специалист по недвижимости Юрий Пита в разговоре с 24 Каналом сообщил, что сейчас цены на недвижимость стабилизировались в целом по территории Украины.
Читайте также Вода, газ и свет: какие тарифы ждут украинцев в августе
Тенденции не изменились – регионы ближе к западным более популярны у покупателей, так что цены там стабильны на уровне начала весны. Несколько лучше стала ситуация в восточных регионах, в первую очередь в Харькове.
- Активность спроса возросла, так что цены выросли в среднем на 10%.
- В Киеве цены с начала лета практически не изменились: сохраняется дефицит предложения, а спрос достаточно активен.
По прогнозам Питы, со второй половины августа ожидается еще большее оживление активности спроса. Это может привести к увеличению цен на недвижимость в пределах 10-15%, в первую очередь в центральных и восточных регионах.Но, запомните, что все будет зависеть от ситуации и успехов на фронте
Цены на квартиры на вторичном рынке
За данным ЛУН дороже всего купить квартиру на вторичном рынке сейчас – в столице. Там за 1-комнатную квартиру придется отдать в среднем за почти 57 тысяч долларов. Кроме того, в пятерку лидеров попали еще:
- Львов – 55 тысяч долларов;
- Ужгород – 48,4 тысячи долларов;
- Винница – 40 тысяч долларов;
- Одесса – 39 тысяч долларов.