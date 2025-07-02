Цены на алкоголь, табак и сладкие напитки предлагают повысить

Всемирная организация здравоохранения предлагает повысить цены на вредные продукты минимум на 50%. Это нужно из-за распространения болезней.

Как хотят повысить цены

Новая инициатива призывает страны повысить реальные цены на табак, алкоголь и сладкие напитки минимум на 50% до 2035 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВОЗ.

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Это планируют сделать с помощью налогов на здравоохранение, что имеет целью сдерживать хронические заболевания. Это нужно, ведь системы здравоохранения испытывают огромную нагрузку из-за роста неинфекционных заболеваний (НИЗ) и роста государственного долга.

По оценкам специалистов, НИЗ, включая болезни сердца, рак и диабет, являются причиной более 75% всех смертей в мире.

Потребление табака, алкоголя и сладких напитков подпитывает эпидемию НИЗ. Недавний отчет показывает, что однократное повышение цен на эти продукты на 50% может предотвратить 50 миллионов преждевременных смертей в течение следующих 50 лет,

– сообщили в ВОЗ.

Инициатива имеет цель – привлечь 1 триллион долларов в течение следующих 10 лет.

Налог на табак в ЕС хотят повысить

Европейская комиссия хотят повысить налог на сигареты, самокрутки и сигары. В документе Комиссия излагает три разных сценария, но она отдает предпочтение самому большому увеличению налога, которое принесет дополнительные налоговые поступления в размере 15,1 миллиарда евро.

В прошлом году 16 стран, возглавляемых Нидерландами, обратились к Комиссии с письмами, в которых отметили, что различные национальные налоговые ставки искажают единый рынок блока.

Многие страны также призвали к обновлению директивы, принятой в 2011 году, чтобы включить новые продукты, которые, по их мнению, особенно популярны среди детей и молодежи. Однако Италия, Греция и Румыния призвали к большей осторожности.

Электронные сигареты с содержанием никотина более 15 миллиграммов на миллилитр будут облагаться налогом по цене 0,36 евро за миллилитр жидкости, а те, что не превышают этого порога, – по цене 0,12 евро.