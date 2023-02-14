Цены на авто в долларах Украины уменьшились, покупательная способность украинцев тоже

По итогам января количество объявлений о продаже поддержанных автомобилей, которые стоят менее 10 тысяч долларов составило большую часть рынка – 78,2%. Из них около половины автомобилей стоили менее 5 тысяч долларов.

До войны в январе 2022 года эта часть была на уровне 41,3%. То есть, количество объявлений по бюджетным автомобилям выросло на 9%.

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Более дорогие авто, цена которых составляет от 10 до 20 тысяч долларов составили 15,6% – на 3% меньше, чем в январе 2022 года. Объявление на продажу элитных авто от 20 тысяч долларов до 50 тысяч долларов уменьшилось с 6,1% от общего количества до 5,4%.

В то же время доля автомобилей, которые стоят более 50 тысяч долларов, уменьшилась лишь на 0,1% по сравнению с 0,9% в январе-2023.



Ценовая структура подержанных легковых автомобилей на украинском рынке в январе 2023 года / Институт исследований авторынка

Средняя цена авто уменьшилась

Средняя цена подержанной легковушки в январе 2023 года уменьшилась до 5150 долларов. В январе 2022 года этот показатель был на уровне 6 тысяч долларов.

Такое подешевление автомобилей ожидаемо, поскольку большинство украинцев получают доходы в гривнах, а цены на авторынке формируются в долларах. После того как гривна девальвировала в 2022 году, за те же деньги в гривневом эквиваленте можно купить хуже авто, поэтому его продажи стали сложнее.



Динамика изменения средней цены на легковые автомобили на вторичном рынке в интернете за последний год / Институт исследований авторынка

Однако общее удешевление средней стоимости автомобиля из 15 самых популярных моделей января незначительно подешевели лишь три модели:

Ford Focus (на 50 долларов или –0,8%);

Mercedes-Benz E-Class (на 250 долларов или -4,8%);

Audi A6 (на 300 долларов или –5%).

На некоторые модели средняя цена выросла:

BMW 3 Series (на 125 долларов или +2,2%);

Volkswagen Passat (на 150 или 2,2%);

Renault Megane (на 150 или 2,3%);

BMW 5 Series (на 500 или 7,7%).



Динамика изменения средних цен на самые популярные модели легковых автомобилей на сайтах продаж в интернете за год / Институт исследований авторынка

Цены на легковые автомобили по областям

Самая высокая средняя стоимость легковых автомобилей в январе 2023 года зафиксирована в Киеве и области — на уровне 7000 долларов. На втором месте Закарпатская область со средней ценой 6500 долларов. На третьем месте Львовская область, где средняя цена составляет 6459 долларов.

Киевская + Киев – 6 999 долларов

Закарпатская – 6 500 долларов (+625 долларов, +10,6%)

Львовская – 6 459 долларов (+459 долларов, +7,6%)

Волынская – 6 300 долларов (+300 долларов, +5%)

Ровенская – 5 700 долларов (-200 долларов, –3,4%)

Луганская – 5 675 долларов (-825 долларов, –12,7%)

Ивано-Франковская – 5 600 долларов (+100 долларов, +1,8%)

Тернопольская – 5 460 долларов (+110 долларов, +2,1%)

Черновицкая – 5 200 долларов (+200 долларов, +4%)

Хмельницкая – 4 999 (+199 долларов, +4,2%)

Винницкая – 4 900 долларов

Одесская – 4 800 долларов (-400 долларов, –7,7%)

Житомирская – 4 700 долларов (-240 долларов, –4,9%)

Днепропетровская – 4 600 долларов (-399 долларов, –8%)

Полтавская – 4 550 долларов, (+50 долларов, +1,1%)

Черкасская – 4 500 долларов (+300 долларов, +7,1%)

Сумская – 4 500 долларов (+150 долларов, +3,5%)

Черниговская – 4 300 долларов (+300 долларов, +7,5%)

Запорожская – 4 300 долларов (+200 долларов, +4,9%)

Харьковская – 4 299 долларов (-101 долларов, –2,3%)

Кировоградская – 3 400 долларов (-700 долларов, –17,1%)

Николаевская – 3300 долларов (+100 долларов, +3,1%)

Донецка – 3 000 долларов (-102 долларов, –3,3%)

Херсонская – 2 800 долларов (-250 долларов, –8,2%)

Напомним, ранее мы сообщали, что украинские воины на фронте получат Mitsubishi от волонтеров. Основанный в Лондоне фонд British-Ukrainian Aid уже передал в Украину для гуманитарных целей более сотни автомобилей.