Верховная Рада планирует "утихомирить" рынок топлива, но придется подождать

В последние дни топливо в Украине подорожало, в частности из-за изменений на рынке нефти, геополитических рисков и валютного фактора. В то же время парламент пытается стабилизировать ситуацию – через закон о формировании стратегического резерва.

Будут ли регулировать цены на топливо в Украине?

Детали в среду, 4 марта, сообщили в Комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады. Механизм энергетической безопасности заработает уже "в ближайшее время".

Поскольку Украина в значительной степени импортирует нефтепродукты, внешние рынки оперативно влияют на внутренние цены. Однако несмотря на их повышение, дефицита горючего пока нет.

Сейчас поэтапно вступает в силу закон "О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов", который предусматривает:

создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов в Украине (до 25% может храниться в странах Евросоюза);

обязанность импортеров и производителей формировать и поддерживать их;

использование резерва исключительно в кризисных ситуациях, а не для коммерческой деятельности.

Какой есть нюанс? Механизм запустили только нормативно, а вот физическое наполнение резерва будет происходить постепенно – на это нужны время и инфраструктура. Поэтому инструмент пока не используют для влияния на рынок, а следовательно и на нынешние цены.

Однако в парламенте обещают – после формирования резерв станет дополнительным фактором стабилизации на энергетическом рынке.

Какие же инструменты действуют сейчас?

В комитете заявили, что "держат ситуацию на контроле" и работают над тем, чтобы рынок топлива оставался стабильным даже в условиях глобальных вызовов, ведь энергетическая устойчивость – это вопрос национальной безопасности.

Сейчас до полноценного запуска системы минимальных запасов государство использует следующие механизмы:

постоянный мониторинг цен, маржи и объемов поставок;

координацию с основными трейдерами по стабильности импорта и логистики;

контроль за соблюдением конкурентного законодательства и недопущение сговора;

диверсификация источников поставок через европейские направления.

Напомним, председатель Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал бизнес "опомниться" и обратился к руководителю Антимонопольного комитета.

Что о ценах на бензин говорят эксперты?