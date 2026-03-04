Укр Рус
Экономика Новости экономики Верховная Рада планирует "утихомирить" рынок топлива, но придется подождать
4 марта, 18:35
Верховная Рада планирует "утихомирить" рынок топлива, но придется подождать

Анастасия Безейко
  • Верховная Рада работает над стабилизацией рынка горючего через закон о формировании стратегического резерва.
  • Государство следит за ценами и соблюдением конкурентного законодательства, в частности по недопущению сговора.

В последние дни топливо в Украине подорожало, в частности из-за изменений на рынке нефти, геополитических рисков и валютного фактора. В то же время парламент пытается стабилизировать ситуацию – через закон о формировании стратегического резерва.

Будут ли регулировать цены на топливо в Украине?

Детали в среду, 4 марта, сообщили в Комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады. Механизм энергетической безопасности заработает уже "в ближайшее время".

Поскольку Украина в значительной степени импортирует нефтепродукты, внешние рынки оперативно влияют на внутренние цены. Однако несмотря на их повышение, дефицита горючего пока нет.

Сейчас поэтапно вступает в силу закон "О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов", который предусматривает:

  • создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов в Украине (до 25% может храниться в странах Евросоюза);

  • обязанность импортеров и производителей формировать и поддерживать их;

  • использование резерва исключительно в кризисных ситуациях, а не для коммерческой деятельности.

Какой есть нюанс? Механизм запустили только нормативно, а вот физическое наполнение резерва будет происходить постепенно – на это нужны время и инфраструктура. Поэтому инструмент пока не используют для влияния на рынок, а следовательно и на нынешние цены.

Однако в парламенте обещают – после формирования резерв станет дополнительным фактором стабилизации на энергетическом рынке.

Какие же инструменты действуют сейчас?

В комитете заявили, что "держат ситуацию на контроле" и работают над тем, чтобы рынок топлива оставался стабильным даже в условиях глобальных вызовов, ведь энергетическая устойчивость – это вопрос национальной безопасности.

Сейчас до полноценного запуска системы минимальных запасов государство использует следующие механизмы:

  • постоянный мониторинг цен, маржи и объемов поставок;

  • координацию с основными трейдерами по стабильности импорта и логистики;

  • контроль за соблюдением конкурентного законодательства и недопущение сговора;

  • диверсификация источников поставок через европейские направления.

Напомним, председатель Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал бизнес "опомниться" и обратился к руководителю Антимонопольного комитета.

Что о ценах на бензин говорят эксперты?

  • В эксклюзивном комментарии 24 Канала энергетический эксперт Юрий Корольчук объяснил, что хоть новости о перебоях судоходства в Ормузском проливе всколыхнули нефтяные рынки, через этот морской путь в Европу приходит всего 3% нефти. Поэтому он считает ажиотаж вокруг топлива преувеличенным.

  • Директор энергетических программ в Центре Разумкова Владимир Омельченко также обеспокоен относительно цен на бензин и дизель в Украине. Эксперт пояснил, что компании до сих пор имеют запасы, поэтому Антимонопольному комитету следует усилить мониторинг рынка.