Украинские удары по НПЗ становятся все более болезненными для России: бензин стремительно дорожает, – ISW

В России в июне 2026 года резко выросли цены на бензин. Одной из главных причин кризиса стало усиление украинских ударов с большого расстояния по нефтеперерабатывающим заводам и предприятиям по производству топлива.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW), опубликованном 11 июля.

Как выросли цены на бензин в России?

Как сообщает российское государственное информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики России (Росстат), в июне 2026 года цены на бензин для потребителей выросли в среднем на 6,88%. Для сравнения: в мае рост составил 0,85%, в апреле – 0,61%, в марте – 1,08%, в феврале – 0,61%, а в январе – 1,35%.

По имеющимся данным, в июне цены на бензин АИ-92 выросли на 7,3%, АИ-95 – на 6,7%, АИ-98 – на 3,1%, а дизельное топливо подорожало на 7,1%.

Также россияне сообщают, что за период с июня 2025 года по июнь 2026 года розничные цены на бензин выросли на 19,9%. Для сравнения: за весь 2024 год рост составил 11,13%, а за весь 2025 год – 10,78%.

По словам аналитиков ISW, усиление украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре и маршрутам поставок на временно оккупированные территории привело к сокращению запасов бензина и других видов топлива. Именно это и стало главной причиной резкого скачка цен на топливо в России в июне 2026 года.

В настоящее время дефицит бензина наблюдается как минимум в 78 из 83 федеральных субъектов России, а также на временно оккупированных территориях Украины.

Аналитики считают, что Украина будет и дальше усиливать кампанию ударов, в то время как Россия до сих пор не смогла устранить проблемы в своей системе противовоздушной обороны, которые обеспечили эффективность украинских атак. Все это может еще больше усугубить дефицит топлива не только для гражданского населения, но и для российской военной логистики в тыловых районах и вблизи линии фронта.

Напомним, утром 12 июля беспилотники провели атаку на Сизранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России. По предварительным данным, удар мог повредить одну из основных установок предприятия.