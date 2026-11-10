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10 ноября, 14:43
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Впервые за несколько месяцев: топливо в США резко дешевеет

Валерия Моргун

Ситуация на мировом рынке топлива начинает кардинально меняться после длительного периода нестабильности. Американские водители уже ощутили первые признаки стабилизации на своих кошельках.

Почему цены на топливо в США упали

Средняя розничная стоимость обычного бензина в стране опустилась до 3,98 доллара за галлон, о чем пишет Bloomberg.

По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), это продолжение тенденции к снижению, начавшейся еще в конце сентября. И впервые с середины июля цена опустилась ниже психологической отметки в 4 доллара.

Это принесло потребителям некоторое облегчение на автозаправочных станциях. Хотя стоимость топлива остается значительно выше сезонной нормы.

  • Дополнительное давление на глобальный рынок и подорожание топлива ранее спровоцировали сразу несколько факторов. В частности, усиление украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы нанесло серьезный удар по экспортному потенциалу России, что вместе с сокращением поставок из Китая обострило ситуацию.
  • Свой вклад внес и конфликт на Ближнем Востоке: военные удары США и Израиля по Ирану в конце февраля вызвали энергетический шок из-за угрозы перебоев в стратегическом Ормузском проливе.

На прошлой неделе президент Дональд Трамп даже заявил, что утверждение о поражении республиканцев на промежуточных выборах из-за войны на Ближнем Востоке "в значительной степени соответствует действительности".

Обратите внимание! Обычно цены на бензин в США снижаются в преддверии зимы. Но сейчас они примерно на 19% превышают сезонный средний уровень.

В то же время запасы бензина, которые с конца апреля оставались ниже сезонных показателей, начали восстанавливаться. А цены на нефть резко упали на фоне надежд на скорейшее завершение войны.

Фьючерсы на бензин также существенно подешевели в этом месяце. Однако розничные цены на автозаправках обычно снижаются медленнее, чем растут,
– говорится в материале.

Кроме того, любое новое обострение конфликта между США и Ираном может вновь привести к резкому подорожанию бензина.

В то же время розничная цена дизельного топлива ь остается выше 6 долларов за галлон после того, как в сентябре впервые превысила эту отметку.

Напомним, что в сентябре цены на дизельное топливо в розничной торговле США достигли самого высокого уровня с середины 2022 года. Средняя стоимость дизельного топлива на заправках по стране достигла 5,783 доллара за галлон.