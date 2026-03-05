Цены на бензин снова выросли: какая стоимость топлива в Украине 5 марта

В течение последних дней стоимость топлива в Украине бьет рекорды. Антимонопольный комитет уже начал проверку, требуя от операторов рынка объяснений относительно причин подорожания.

Сколько стоит топливо 5 марта?

Подробнее об актуальных ценах в четверг, 5 марта, сообщает сайт "Минфин", который ссылается на данные "Консалтинговой группы А-95". Средние цены на топливо по стране по состоянию на 14:00 таковы:

бензин А-95 премиум – 72,30 гривны за литр;

бензин А-95 – 68,28 гривны за литр;

бензин А-92 – 65,51 гривны за литр;

дизтопливо – 68,95 гривны за литр.

Сколько стоит топливо в Киеве?

В столице и области цены также выросли, хотя кое-где и остались на уровне предыдущего дня, сообщили Новости.LIVE. Например, в Киеве стоимость колеблется на:

А-95 – от 67,90 до 74,89 гривны за литр;

А-100 – от 77,90 грн до 81,29 гривны за литр;

дизтопливо – от 67,90 до 76,69 гривны за литр.

Интересно, что еще 4 марта бензин А-95 в Киеве стоил 63,99 – 73,99 гривны за литр; А-100 – от 78,99 до 80,99 гривны за литр, а дизтопливо от 63,99 до 73,99 гривны за литр.

В Киевской области стоимость топлива на маленьких АЗС несколько меньше, чем в крупных всеукраинских сетях. За литр бензина придется заплатить от 54,99 до 74,89 гривны; А-100 обойдется примерно в 80,99 – 81,29 гривны за литр, а дизтопливо в 63,00 – 76,69 гривны за литр.

Дешевле ли топливо в регионах?

Например, в Полтаве и области, цены на А-95 колеблются в пределах 57,45 – 72,99 гривны за литр, а на дизтопливо – от 61,90 до 72,99 гривны за литр, пишут Новости.LIVE.

В то же время, по данным "Минфина", средняя цена в регионе такова:

бензин А-95 премиум – 72,385 гривны за литр;

бензин А-95 – 68,75 гривны за литр;

бензин А-92 – 67,49 гривны за литр;

дизельное топливо – 68,89 гривны за литр.

Как объясняют рост цен на бензин?

Детали о причинах подорожания топлива 24 Канал узнал у нескольких крупных сетей АЗК. Они ссылаются на внешние факторы, например ситуацию на мировых рынках из-за эскалации на Ближнем Востоке, в частности котировки на нефть и нефтепродукты, рост валютного курса и тому подобное.

Однако ранее в эксклюзивном комментарии энергетический эксперт Юрий Корольчук объяснил, что Персидский залив работает прежде всего на азиатский рынок, где рост цен на бензин был бы логичным, но "штормит" европейский рынок.

Поэтому эксперт уверен – ажиотаж вокруг горючего преувеличен. Более того, поставщики имеют законтрактованные партии для Украины, цена которых определена ранее.

В Верховной Раде надеются исправить ситуацию через принятый ранее закон о формировании стратегического резерва. Однако есть нюанс – механизм запустили только нормативно, а вот физическое наполнение запасов будет происходить постепенно. Поэтому инструмент пока не используют для влияния на рынок.