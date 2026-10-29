Дизельное топливо в США дорожает: почему соглашение Трампа и Путина не работает

Громкие политические обещания о спасении рынка топлива обернулись неожиданным ударом. Вместо ожидаемого снижения цен на заправках наблюдается неприятная тенденция к росту стоимости топлива.

Почему американские водители платят больше за топливо

Средняя стоимость галлона дизельного топлива в США подскочила на 7 центов и достигла отметки 6,35 доллара, пишет WSJ.

Такой "неприятный сюрприз" для автомобилистов зафиксировала Американская автомобильная ассоциация (AAA) сразу после новостей о попытках наполнить рынок российским топливом. До момента громких заявлений цена держалась на уровне 6,28 доллара за галлон.

В частности, Дональд Трамп еще 9 октября в своей социальной сети Truth Social заявил, что достиг соглашения с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, Россия якобы согласилась поставлять на рынки США и мира свой дизель:

более 300 тысяч тонн сейчас;

еще 500 тысяч тонн в ноябре;

а впоследствии добавить еще 1 миллион тонн.

По данным сервиса отслеживания судов Kpler, на прошлой неделе танкер с почти 300 тысячами баррелей российского дизельного топлива действительно вышел из порта Приморск. Сначала судно взяло курс на Нью-Йорк, но впоследствии внезапно изменило статус на "по указанию заказчика".

Обратите внимание! Это прямо указывает на то, что конечный пункт разгрузки до сих пор висит в воздухе, а реальные поставки в США остаются под вопросом.

Экономические аналитики крайне скептически оценивают способность России сбить высокие цены на топливо. Экономика противника трещит по швам: из-за экспортных ограничений и плохого технического состояния нефтеперерабатывающих заводов она физически не способна выполнить эти обещания.

Даже если Россия выполнит свои обязательства, обещанные объемы составят лишь небольшую часть дефицита на мировом рынке,

– говорится в материале.

По подсчетам экспертов, в этом месяце реальные поставки едва превысят 100 тысяч баррелей в сутки, тогда как еще в прошлом году Россия экспортировала около 800 тысяч баррелей ежедневно.

Напомним, что не все так просто с российским дизелем. Дело в том, что американские компании, импортирующие продукцию с нарушением законодательства США, могут столкнуться с уголовной и гражданской ответственностью.