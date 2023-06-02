Черешни по 1000 гривен не будет, а помидоры будут стоить дорого: чего ждать от цен в июне

Молодой картофель и лук подешевеют, а помидоры и огурцы будут дорогими – потому что из-за войны сезон раннего урожая начнется с опозданием. Также дороги будут клубника и черешня, а вот на яйца цена будет падать до середины лета.

Ученые Института аграрной экономики эксклюзивно для 24 Канала рассказали, какими будут цены на продукты в июне.

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Черешня будет стоить значительно меньше 1 000 гривен

В июне кило черешни будет стоить от 100 гривен. Близкой к этому показателю будет и стоимость клубники. Ожидается, что ее будут продавать по 70 – 80 гривен за килограмм. А вот меньших цен вряд ли стоит ожидать. Ученая Инна Сало объясняет: главная причина – война.

Инна Сало Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Институт аграрной экономики Из-за временной оккупации южных регионов предложение будет ниже, что не способствует снижению цен.

Впрочем, отмечает ученая, на цены положительно повлияет факт практически полного формирования отечественного производства хозяйствами населения:

клубника – практически на 90% хозяйствами населения, "а это в среднем до 55 тысяч тонн";

черешни – на 95%, до 60 тысяч тонн.

Часть продукции последние используются для продажи. Что положительно повлияет на формирование общего рыночного предложения и формирование цен,

– подчеркнула она.

Помидоры и огурцы будут дорогими

В конце мая в сети распространялась информация, что в Киеве черешню продают по 1 200 гривен за килограмм

Основные ингредиенты большинства популярных простых салатов – помидоры и огурцы – в начале лета будут стоить дорого. Причина – высокая себестоимость их выращивания и хранения.

Так что в июне цена будет колебаться в пределах:

70 – 75 гривен за килограмм огурцов;

80 – 85 гривен за килограмм помидоров.

Расширение предложения этих видов отечественной продукции на рынке и снижение цен состоится в сезон урожая открытого грунта. Однако, поскольку Херсонская область все еще находится в зоне боевых действий, сезон раннего урожая огурцов и помидоров начнется с опозданием, – объясняет Инна Сало.

Некоторые овощи могут наоборот подешеветь

В то же время расширение в июне предложения урожая овощей с открытого грунта приведет, по прогнозу ученых, к снижению цен на ряд популярных овощей. Так, ожидается, что:

лук репчатый да морковь подешевеют до 50 – 55 гривен за килограмм (средняя цена по состоянию на 1 июня составляет около 65 и 68 гривен за килограмм);

да подешевеют до 50 – 55 гривен за килограмм (средняя цена по состоянию на 1 июня составляет около 65 и 68 гривен за килограмм); молодой картофель – до 30 – 35 гривен за килограмм (из текущих почти 39 гривен);

– до 30 – 35 гривен за килограмм (из текущих почти 39 гривен); прошлогодний картофель – до 10 гривен за килограмм (в настоящее время стоит более 12 гривен).

Какой будет ситуация с ценой яиц

В мае средняя цена десятка яиц составляла 61,65 гривны, а в апреле – 70,60 гривен. То есть за месяц яйца подешевели на 12,7%.

Дальше цены будут падать еще ниже. Причина – увеличение предложения на рынке. Иными словами, яиц в Украине становится все больше.

Светлана Пашко Старшая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Постепенное снижение цены на яйца будет продолжаться до середины лета из-за увеличения их предложения. Это связано с приходом на рынок продукции частных хозяйств, производящих примерно половину всего объема яиц в Украине.

Почему цены в супермаркетах отличаються Вместе с тем, цены на яйца в супермаркетах Украины отличаются. Нефасованные яйца – это обычно продукция частных хозяйств или производителей, которые не могут позволить себе маркетинговые расходы, связанные с упаковкой яиц – дешевле.

По данным проведенного учеными Института аграрной экономики мониторинга, их цена десятка колеблется в пределах 37,90 гривны (ТЦ "Varus") – 52,50 гривны. (ТЦ "Auchan").

Фасованные яйца – это продукция фирменной марки производителя – более дорогие. Цена яиц популярных брендов в сегменте фасованных яиц колеблется в зависимости от торговой сети.

Что будет с ценой мяса

Цены на мясо в течение июня, по ожиданиям Института, будут нестабильными и будут находиться в постоянном движении. Причина – опять же, война.

Наталья Копытец Ведущая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики В июне 2023 года сохранится тенденция колебания розничных цен на основные виды мяса. Основная причина этого – война и обусловленная ею нестабильная ситуация в стране.

При этом там напомнили: с начала января по конец мая 2023 года цены практически на все виды мяса выросли, так:

курятина – филе, бедра и голени – подорожала на 7,4 – 15,2%;

свинина – грудинка, ребра, подбрюшина и лопатка – на 5,2 – 14,6%. А ошеек – вообще на 22,5%.

Впрочем, отмечают ученые, именно в мае цены затормозились. Так, больше всего подорожали куриные голени – на 6,9%, до 81,95 гривны за килограмм. Что, объясняется, обусловлено майскими праздниками, которые традиционно отмечают открытием сезона пикников и выездами на природу.