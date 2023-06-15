Цены упадут: почему лук будет дешевым и доступным

В Украине начал дешеветь лук – и этот процесс будет продолжаться. Причин несколько. Среди них – увеличение предложения нового урожая.

Как уже снизились цены

На текущей неделе (начался 12 июня) большинство украинских фермеров массово начали собирать лук нового урожая. Это привело к резкому увеличению его предложения на рынке и повлекло за собой снижение цен.

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Так, 13 июня производители предлагали ранний лук по 33 – 38 гривен за килограмм. Что, отмечают аналитики, "в среднем на 14% дешевле, чем неделей ранее".

Почему лук дешевеет

По словам фермеров, снижать отпускные цены их вынуждает ряд факторов. В частности:

сезонное увеличение предложения лука из местных хозяйств;

присутствие на рынке раннего лука из Турции и Египта, "цена на который несколько ниже, чем на местную продукцию".

Популярные овощи подешевеют уже в июне

. По данным "Минфина" , 15 июня в супермаркетах лук репчатый стоит в среднем 65,9 гривны за килограмм. Синяя – 64,95 гривны.

В то же время в Институте аграрной экономики считают, что расширение в июне предложения урожая овощей с открытой почвы может привести к снижению цен на ряд популярных овощей. В разговоре с 24 Каналом там выразили ожидание, что:

морковь подешевеет до 50 – 55 гривен за килограмм (средняя цена по состоянию на 15 июня составляет около 63 гривен за килограмм);

прошлогодний картофель – до 10 гривен за килограмм (в настоящее время стоит более 17 гривен).

По ожиданиям ученых, помидоры и огурцы в начале лета. Прогнозируемая цена составляет 70 – 75 гривен за килограмм огурцов и 80 – 85 гривен за килограмм помидоров.