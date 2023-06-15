Цены упадут: почему лук будет дешевым и доступным
Источник:EastFruit
В Украине начал дешеветь лук – и этот процесс будет продолжаться. Причин несколько. Среди них – увеличение предложения нового урожая.
Как уже снизились цены
На текущей неделе (начался 12 июня) большинство украинских фермеров массово начали собирать лук нового урожая. Это привело к резкому увеличению его предложения на рынке и повлекло за собой снижение цен.
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Так, 13 июня производители предлагали ранний лук по 33 – 38 гривен за килограмм. Что, отмечают аналитики, "в среднем на 14% дешевле, чем неделей ранее".
Почему лук дешевеет
По словам фермеров, снижать отпускные цены их вынуждает ряд факторов. В частности:
- сезонное увеличение предложения лука из местных хозяйств;
- присутствие на рынке раннего лука из Турции и Египта, "цена на который несколько ниже, чем на местную продукцию".
Популярные овощи подешевеют уже в июне
В то же время в Институте аграрной экономики считают, что расширение в июне предложения урожая овощей с открытой почвы может привести к снижению цен на ряд популярных овощей. В разговоре с 24 Каналом там выразили ожидание, что:
- морковь подешевеет до 50 – 55 гривен за килограмм (средняя цена по состоянию на 15 июня составляет около 63 гривен за килограмм);
- прошлогодний картофель – до 10 гривен за килограмм (в настоящее время стоит более 17 гривен).