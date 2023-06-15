Как изменилась цена

С апреля по май потребительские цены на яйца снизились на 22,7%. А с декабря 2022 года по май 2023 года – на 28,1%. В апреле же, по сравнению с мартом, также было зафиксировано удешевление – на 8,7%.

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Впрочем, по сравнению с маем 2022 года, цены выросли – причем значительно. Удорожание составило 124,9%.

Обратите внимание! Кроме яиц, в мае среди продуктов питания уменьшились цены на подсолнечное масло – на 1,3%, на хлеб и хлебопродукты – на 0,6%, на сахар – на 0,4%, на макаронные изделия и молоко – на 0,2%.

Напомним, в октябре 2022 года яйца в Украине рекордно выросли в цене. За небольшой промежуток времени они подорожали на 50%.

К примеру, перед прошлой Пасхой украинцы за десяток яиц платили 36 гривен, а уже в этом году – на уровне 71–74 гривен.

Яйца будут дешеветь

Как рассказали 24 Каналу в Институте аграрной экономики, причина удешевления яиц – увеличение предложения на рынке. Другими словами, этого продукта в Украине становится все больше.

Светлана Пашко Старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Институт аграрной экономики Это связано с приходом на рынок продукции частных хозяйств. Которые производят примерно половину всего объема яиц в Украине.

Продолжаться удешевление яиц будет, по ожиданиям специалистов, до середины лета.

Сколько яйца стоят сегодня

По данным "Минфина", по состоянию на 15 июня десяток яиц в украинских супермаркетах в среднем стоит:

"Квочка" – 58,46 гривны;

"Ясенсвит" – 56,8 гривны.

Почему цены на яйца в магазинах разные Цена на яйца зависит от нескольких факторов. В частности, фасованные они или нет.



Нефасованные яйца – это обычно продукция частных хозяйств или производителей, которые не могут позволить себе маркетинговые расходы, связанные с упаковкой. Поэтому они дешевле.



Фасованные – это продукция фирменной марки производителя. Они дороже.



Кроме того, цена яиц популярных брендов в сегменте фасованных яиц колеблется в зависимости от торговой сети.

Какая ситуация с ценами в целом

В целом же, в мае потребительские цены выросли на 0,5% по сравнению с апрелем. Цены на продукты питания выросли на 0,9%.

В частности, овощи подорожали на 5,6%. Фрукты – на 8,7%.

Как отметил академик Института аграрной экономики Юрий Лупенко, в целом, динамика потребительских цен свидетельствует об усилении сезонных тенденций на рынке продуктов питания.

Юрий Лупенко Директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Рост цен на овощи и фрукты произошел за счет поступления первых ягод и ранних овощей. В последующие месяцы можно ждать замедления роста цен на эти группы продуктов, а по более массовым продуктам – понижения потребительских цен.

Напоминаем, что в 2022 году наибольший рост стоимости наблюдался на овощи, яйца, крупу и рыбу.