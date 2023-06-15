Как изменилась цена
С апреля по май потребительские цены на яйца снизились на 22,7%. А с декабря 2022 года по май 2023 года – на 28,1%. В апреле же, по сравнению с мартом, также было зафиксировано удешевление – на 8,7%.
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Впрочем, по сравнению с маем 2022 года, цены выросли – причем значительно. Удорожание составило 124,9%.
Напомним, в октябре 2022 года яйца в Украине рекордно выросли в цене. За небольшой промежуток времени они подорожали на 50%.
К примеру, перед прошлой Пасхой украинцы за десяток яиц платили 36 гривен, а уже в этом году – на уровне 71–74 гривен.
Яйца будут дешеветь
Как рассказали 24 Каналу в Институте аграрной экономики, причина удешевления яиц – увеличение предложения на рынке. Другими словами, этого продукта в Украине становится все больше.
Это связано с приходом на рынок продукции частных хозяйств. Которые производят примерно половину всего объема яиц в Украине.
Продолжаться удешевление яиц будет, по ожиданиям специалистов, до середины лета.
Сколько яйца стоят сегодня
По данным "Минфина", по состоянию на 15 июня десяток яиц в украинских супермаркетах в среднем стоит:
- "Квочка" – 58,46 гривны;
- "Ясенсвит" – 56,8 гривны.
Почему цены на яйца в магазинах разныеЦена на яйца зависит от нескольких факторов. В частности, фасованные они или нет.
Нефасованные яйца – это обычно продукция частных хозяйств или производителей, которые не могут позволить себе маркетинговые расходы, связанные с упаковкой. Поэтому они дешевле.
Фасованные – это продукция фирменной марки производителя. Они дороже.
Кроме того, цена яиц популярных брендов в сегменте фасованных яиц колеблется в зависимости от торговой сети.
Какая ситуация с ценами в целом
В целом же, в мае потребительские цены выросли на 0,5% по сравнению с апрелем. Цены на продукты питания выросли на 0,9%.
В частности, овощи подорожали на 5,6%. Фрукты – на 8,7%.
Как отметил академик Института аграрной экономики Юрий Лупенко, в целом, динамика потребительских цен свидетельствует об усилении сезонных тенденций на рынке продуктов питания.
Рост цен на овощи и фрукты произошел за счет поступления первых ягод и ранних овощей. В последующие месяцы можно ждать замедления роста цен на эти группы продуктов, а по более массовым продуктам – понижения потребительских цен.