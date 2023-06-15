Як змінилась ціна

З квітня по травень споживчі ціни на яйця зменшились на 22,7%. А з грудня 2022 року по травень 2023 року – на 28,1 %. У квітні ж, порівняно з березнем, також було зафіксоване здешевшання – на 8,7%.

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Втім, порівняно з травнем 2022 року, цьогорічні ціни зросли – при чому значно. Здорожчання склало 124,9%.

Зверніть увагу! Крім яєць у травні серед продуктів харчування зменшилися ціни на олію соняшникову – на 1,3%, хліб і хлібопродукти – на 0,6%, цукор – на 0,4%, макаронні вироби та молоко – на 0,2%.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року яйця в Україні рекордно зросли у ціні. За невеликий проміжок часу вони подорожчали на 50%.

Наприклад, перед минулим Великоднем українці за десяток яєць платили 36 гривень, а вже цього року – на рівні 71–74 гривень.

Яйця дешевшатимуть

Як розповіли 24 Каналу в Інституті аграрної економіки, причина здешевшання яєць – збільшення пропозиції на ринку. Іншими словами, цього продукту в Україні стає все більше.

Світлана Пашко Старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інститут аграрної економіки Це пов’язано з приходом на ринок продукції приватних господарств. Які виробляють приблизно половину всього обсягу яєць в Україні.

Триватиме ж здешевшання яєць, за очікуваннями спеціалістів, до середини літа.

Скільки яйця коштують сьогодні

За даними "Мінфіну", станом на 15 червня десяток яєць в українських супермаркетах в середньому коштує:

"Квочка" – 58,46 гривні;

"Ясенсвіт" – 56,8 гривні.

Чому ціни на яйця в магазинах різні Ціна на яйця залежить від кількох факторів. Зокрема, фасовані вони чи ні.



Нефасовані яйця – це зазвичай продукція приватних господарств, або виробників, які не можуть дозволити собі маркетингові витрати, пов’язані з пакуванням. Тому вони дешевші.



Фасовані – це продукція фірмової марки виробника. Вони дорожчі.



Крім того, ціна яєць популярних брендів в сегменті фасованих яєць коливається залежно від торговельної мережі.

Яка ситуація з цінами загалом

В цілому ж у травні споживчі ціни зросли на 0,5%, порівняно з квітнем. Ціни ж на продукти харчування зросли на 0,9%.

Зокрема, овочі здорожчали на 5,6%. Фрукти – на 8,7%.

Як зазначив академік Інституту аграрної економіки, Юрій Лупенко, загалом динаміка споживчих цін свідчить про посилення сезонних тенденцій на ринку продуктів харчування.

Юрій Лупенко Директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Зростання цін на овочі та фрукти відбулося за рахунок надходження перших ягід та ранніх овочів. В наступні місяці можна очікувати сповільнення зростання цін на ці групи товарів, а по найбільш масових продуктах – зниження споживчих цін.

Нагадуємо, що у 2022 році найбільший ріст вартості спостерігався серед овочів, яєць, круп та риби