Як вже знизились ціни

На поточному тижні (почавсь 12 червня) більшість українських фермерів масово почали збирати цибулю нового врожаю. Це призвело до різкого збільшення її пропозиції на ринку та спричинило зниження цін.

Читайте також Яйця в Україні сильно здешевшали, однак ціни все ще високі

Так, 13 червня виробники пропонували ранню цибулю по 33 – 38 гривень за кілограм. Що, зазначають аналітики, "в середньому на 14% дешевше, ніж тижнем раніше".

Чому цибуля дешевшає

За словами фермерів, знижувати відпускні ціни їх змушує низка факторів. Зокрема:

сезонне збільшення пропозиції цибулі з місцевих господарств;

присутність на ринку ранньої цибулі з Туреччини та Єгипту, "ціна на яку дещо нижча, ніж на місцеву продукцію".

Довідка. За даними "Мінфіну", 15 червня в супермаркетах цибуля ріпчаста коштує в середньому 65,9 гривні за кілограм. Синя – 64,95 гривні.

Популярні овочі здешевшають вже в червні

Водночас в Інституті аграрної економіки вважають, що розширення у червні пропозиції врожаю овочів з відкритого ґрунту може призвести до зниження цін на низку популярних овочів. В розмові з 24 Каналом там висловили очікування, що:

морква здешевшає до 50 – 55 гривень за кілограм (середня ціна станом на 15 червня складає близько 63 гривень за кілограм);

торішня картопля – до 10 гривень за кілограм (нині коштує понад 17 гривень).

Зверніть увагу! За очікуваннями науковців, помідори й огірки на початку літа коштуватимуть дорого. Прогнозована ціна складає 70 – 75 гривень за кілограм огірків та 80 – 85 гривень за кілограм помідорів.