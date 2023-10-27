Тарифы на газ: сколько будут платить украинцы с 1 ноября

Скоро почти во всех областях Украины начнется отопительный сезон, поэтому актуальным вопросом остается тариф на газ. Однако в следующем месяце украинцам еще рано волноваться.

Тариф на газ в ноябре

В Кабмине решили продлить действие ПСО (положение специальных обязанностей) на участников рынка природного газа. Так что изменений в стоимости газа ждать не стоит.

Читайте также Замена счетчиков электроэнергии: кто должен оплачивать процедуру

Так что в ноябре ситуация будет следующая:

производители тепла для населения до 15 апреля 2024 года будут платить 7 420 гривен за тысячу кубометров;

стоимость газа по НДС для производителей тепла, обеспечивающих бюджетные учреждения, останется на уровне 16 390 гривен;

производители тепла для промышленности будут покупать голубое топливо уже по рыночным ценам.

Изменится ли стоимость газа для населения

Обычно отопительный сезон начинается 15 – 16 октября, однако решение о его старте в конкретном регионе принимают местные власти.

Так сложилось, что более 90% населения пользуются услугами Нафтогаза, поэтому для них тариф и дальше будет составлять 7,96 гривны за кубометр газа (с НДС). У других поставщиков цены также не будут изменяться, но они отличаются между собой.