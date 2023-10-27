Тарифы на газ: сколько будут платить украинцы с 1 ноября
27 октября 2023, 14:30Читати новину українською
Скоро почти во всех областях Украины начнется отопительный сезон, поэтому актуальным вопросом остается тариф на газ. Однако в следующем месяце украинцам еще рано волноваться.
Тариф на газ в ноябре
В Кабмине решили продлить действие ПСО (положение специальных обязанностей) на участников рынка природного газа. Так что изменений в стоимости газа ждать не стоит.
Читайте также Замена счетчиков электроэнергии: кто должен оплачивать процедуру
Так что в ноябре ситуация будет следующая:
- производители тепла для населения до 15 апреля 2024 года будут платить 7 420 гривен за тысячу кубометров;
- стоимость газа по НДС для производителей тепла, обеспечивающих бюджетные учреждения, останется на уровне 16 390 гривен;
- производители тепла для промышленности будут покупать голубое топливо уже по рыночным ценам.
Изменится ли стоимость газа для населения
Так сложилось, что более 90% населения пользуются услугами Нафтогаза, поэтому для них тариф и дальше будет составлять 7,96 гривны за кубометр газа (с НДС). У других поставщиков цены также не будут изменяться, но они отличаются между собой.