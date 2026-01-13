Зима давит на рынок: почему автогаз дорожает и когда возможно облегчение для водителей

В Украине зафиксировали рост цен на автогаз. По словам экспертов, на это повлияло немало факторов, основной –нехватка ресурса. Сейчас цена уже выросла ориентировочно на 3 гривны. Зато цены на бензин и дизтопливо остаются относительно стабильными.

Что повлияло на рост цены автогаза?

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в разговоре с 24 Каналом рассказал, что к подорожанию автогаза на АЗС привел сезонный процесс, который отражает недостаток ресурса на рынке.

И это обусловлено тем, что в Европе, – откуда ресурс поставляют в Украину – автогаз, в частности пропан-бутан, используют для питания котлов в индивидуальных тепловых пунктах или в городах и тому подобное.

Геннадий Рябцев Кандидат технических наук, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Вследствие того, что собственного производства автогаза в Украине нет, у нас есть недостаток этого ресурса на рынке. Соответственно, растут и цены.

Зато по словам эксперта по энергетическим вопросам Владимира Омельченко, которыми он поделился с 24 Каналом, на подорожание повлияло еще и то, что были повышены акцизы, в частности для автогаза со 173 евро до 198 евро за 1 000 литров (на 25 евро).

А для других видов топлива акцизы изменились с 1 января 2026 года так: на бензин – с 271,7 евро до 300,8 евро, а на дизель – с 215,7 евро до 253,8 евро.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова А другая причина – это более низкая маржа дистрибьюторов на автогаз, чем на бензин и дизтопливо. То есть если бензин или дизель продают так, что с каждого литра продавец оставляет себе около 7 гривен с литра, то с автогаза – только около 2 гривен.

По словам эксперта, из-за того, что немало транспорта ездит именно на автогазе в Украине, существенное повышение этого вида топлива может повлиять в целом на подорожание товаров в таком случае.

А еще, как и Рябцев, Омельченко добавляет, что на цену автогаза влияет девальвация национальной валюты.

Обратите внимание! По данным Консалтинговой группы А-95, средние цены на бензин, по состоянию на 12 января, не превышают 60 гривен за литр, как и дизтопливо. Зато автогаз стоит почти 38 гривен за литр.

До какой цены может достичь автогаз?

Рябцев прогнозирует, что, вероятно, после того, как закончит отопительный сезон, на рынке будет высвобождение ресурса автогаза.

В целом в последние годы именно в декабре наблюдается рост цен на автогаз. Кроме того, дополнительное давление сохраняется из-за того, что спрос автомобилистов на этот ресурс высокий. У нас ориентировочно 1,5 миллиона автомобилей на газовом оборудовании,

– отмечает Рябцев.

Эксперт добавляет, что вряд ли автогаз в цене достигнет 42 гривен, как было после начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

А вот энергетический эксперт Сергей Куюн проанализировал для 24 Канала, что существенного роста автогаза на пересечении 2025 и 2026 годов не произошло. По его расчетам цена в среднем выросла на 30 копеек.

В то же время Куюн не исключает того, что в течение декабря прошлого года стоимость этого ресурса заметно прибавила в цене.

Сергей Куюн Директор консалтинговой компании А-95 Что касается декабря, то надо признать, что рост был достаточно существенным. Если не ошибаюсь, то до 3 гривен на литре.

С 5 января по 12 января 2026 года средняя цена за литр автогаза выросла с 37,63 гривны до 37,95 гривны. То есть рост составил чуть больше, чем 30 копеек.

Если же проанализировать цены в декабре 2025 года, то заметно существенное подорожание: в начале месяца цена составляла не более 35 гривен за литр, а уже в конце – 37,62 гривны. То есть рост более чем в 2 гривны.

Стоит отмечать, что в течение осени, с сентября по ноябрь, диапазон средней цены автогаза колебался в промежутке от 34,3 гривны до иногда 35 гривен за литр.

Куюн связывает рост, который произошел в конце года, с российскими ударами по украинским портам. Дело в том, что враг таким образом перебил один из каналов поставки автогаза, из-за чего на рынке возник дефицит.

Впоследствии рынок начал искать замену этому ресурсу, но она оказалась дороже. Это касается поставок из Европы, в частности из Польши. Это и привело к такому росту,

– отмечает Куюн.

Интересно, что впоследствии проблемы на рынке топлива добавились и из-за ударов по инфраструктуре мостов, например по мосту в Маяках, Одесской области, который является важной переправой через Днестр, соединяющий Одессу и юго-западные районы области.

Впрочем, как добавляет эксперт, влияние от атаки на мост больше касался именно проблем с поставками дизтоплива на рынок, чем для поставки автогаза.

А по словам Рябцева, влияние от ударов России по инфраструктуре мостов, в частности в Одесской области, является минимальным. Все потому, что основные потоки горючего, которое завозится, происходит через другие пути.

Какими будут цены на бензин и дизтопливо?

Еще раньше Геннадий Рябцев прогнозировал, что после повышения акцизов стоимость бензина и дизтоплива может вырасти на ориентировочно 10%.

Этот прогноз в дальнейшем сохраняется, как только компании исчерпают свои запасы, которые были сделаны еще раньше,

– добавляет собеседник.

Кроме того, Геннадий не исключает того, что подорожание может быть даже больше, чем 10%. Все из-за того, что гривна с начала 2026 года обесценилась по отношению к доллару и евро.

Омельченко объясняет, что бензин и дизтопливо не подорожали в 2026 году из-за того, что дистрибьюторы еще раньше заложили высокую маржу на эти виды топлива. Поэтому в течение нескольких месяцев перед новым годом и уже после него им не было необходимости повышать цену.

То есть даже с повышением акциза у них довольно не плохая маржа на горючем,

– говорит Владимир.

В то же время эксперт отмечает, что если Антимонопольный комитет не повысит эффективность своей работы, то цена на бензин и дизтопливо может вырасти. Ведь бизнес всегда будет пытаться заработать еще больше.

И если к этому всему добавить еще обесценивание гривны, то вполне ожидаемо, что подорожание начнется уже в весеннюю кампанию аграрного сектора,

– прогнозирует Омельченко.

А вот Куюн еще раньше отмечал, что увеличение цен на бензин и дизтопливо не ожидается, даже с ростом акцизов. Все потому, что на рынке не ожидается дефицита. И влиять на цену в таком случае будет только внешняя котировка, то есть мировая цена.

Единственное, что видим то, как курс гривны опускается относительно доллара и евро. А это важно для горючего, поскольку это импортные товары, которые завозят в Украину.

Несмотря на это, нельзя пока говорить, что спад курса гривны сейчас сильно толкает цену вверх. Он пока не способствует удешевлению горючего, заключает Сергей.

